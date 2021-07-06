С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

В ночь с 6 на 7 июля славяне встречают зеленый красивый летний праздник – Ивана Купала. Обязательно поздравьте с этим днем своих родных и близких людей, а мы подготовили для вас эффектные открытки и добрые поздравления с Ивана Купала-2021.
А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
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Веселые поздравления с Ивана Купала в стихах
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Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.
К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: что за забавы?
Это день Иван Купала!
Ивана Купала-2021: поздравления с праздником своими словами
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В День Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
С праздником Ивана Купала: позитивные поздравления
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Интересный праздник
К нам приходит летом –
День Иван Купалы
Я желаю встретить.
Пусть венок купальский
Вдаль уносит речка,
К радости, к удаче
И к судьбе навстречу.
Пусть в кострах сгорают
Слезы и печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.
Всем желаю в праздник
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.
Лучшие поздравления на Ивана Купала в прозе
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Поздравляю тебя с Днем Ивана Купала! Желаю процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем обязательно найти свой волшебный цветок папоротника, который подарит тебе счастье, мир и благополучие.
Поздравляю с днем Ивана Купала: картинки и стихи
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Праздник этот, словно тайна,
К нам явился среди лета.
Это день Иван Купала,
День венков, костров и смеха.
На Купала я желаю
Мира, счастья и везенья.
Отмечай его с друзьями
И с хорошим настроеньем!
Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:
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