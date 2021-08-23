С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

В День Независимости Украины отправляйте лучшие поздравления и открытки родным и друзьям

С Днем Независимости Украины: лучшие открытки, картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

24 августа мы отмечаем важнейший праздник в жизни нашей страны – День Независимости Украины, установленный в честь Акта провозглашения украинской независимости в 1991 году.

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Мы поздравляем вас с юбилеем нашей страны и предлагаем эффектные поздравления с Днем Независимости в картинках, открытках, прозе, стихах и смс. Отправляйте их родным и близким людям с наилучшими пожеланиями.

День Независимости: искренние пожелания в стихах

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В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.



Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтобы всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.



Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

С Днем Независимости Украины: открытки, картинки и поздравления / Фото: Pixabay

С Днем Независимости: поздравления в прозе

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Да здравствует вольный, свободный украинский народ! В День Независимости Украины желаю всем здоровья, процветания, крепкого духа, богатой и щедрой жизни и мирного неба над головой. Пусть наши семьи всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!

С Днем Независимости Украины: открытки, картинки и поздравления / Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с Днем Независимости Украины

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Поздравляю с днем свободным,

С тем, что празднует страна.

Ощутите же сегодня

Независимость сполна:



От жены и от работы,

Пива, сала и колбас,

Пусть сказать не смеет кто-то,

Что зависимость у вас!

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С Днем Независимости Украины: открытки, картинки и поздравления / Фото: Pixabay

День Независимости: лучшие поздравления своими словами

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Поздравляю с Днем Независимости Украины и желаю богатой, яркой, насыщенной, увлекательной и счастливой жизни в любимой стране. Пусть Украина не знает трудных времен, пусть будет радостным и полноценным каждый день. Желаю трудиться во благо Украины, желаю всем дарить счастье и любовь!

С Днем Независимости Украины: открытки, картинки и поздравления / Фото: Pixabay

С Днем Независимости Украины: добрые поздравления с праздником

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Желаю доброты и искренности,

В украинский День Независимости,

Любить страну я вам желаю,

Другой такой ведь мы не знаем.



Пусть солнце светит ярко нам,

Пускай не будет в мире зла,

Пусть будет радость, счастье, смех,

Пусть ждет страну большой успех!

С Днем Независимости Украины: открытки, картинки и поздравления / Фото: Pixabay

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