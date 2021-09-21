С Днем осеннего равноденствия: душевные картинки, поздравления и стихи

Поздравляем с днем осеннего равноденствия и желаем внутреннего равновесия, позитива, солнечного настроения и улыбок

С Днем осеннего равноденствия: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

22 сентября придет День осеннего равноденствия в 2021 году. Этот день издавна наделялся магическими свойствами, и неспроста – ведь день становится равным ночи, свет гармонирует с темнотой, а добро неизменно побеждает зло. Во всяком случае, все этого искренне желают друг другу.

Мы собрали для вас прикольные, душевные, радостные и веселые поздравления с Днем осеннего равноденствия, чтобы поднять настроение, добавить солнца и позитива.

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Эффектные поздравления в День осеннего равноденствия-2021 в стихах

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Я желаю, чтоб ночи и дни

Мы любовью за край наполняли,

Чтобы жили в гармонии мы

Чтобы счастья часы не считали.

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С Днем осеннего равноденствия: картинки с праздником / Фото: Pinterest

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Осень с летом расстается,

И то плачет, то смеется,

То дождинками всплакнет,

То вдруг солнцем все зальет,

Равноденствие природы,

Разнообразие погоды!

День сегодня равен ночи,

Скоро станет он короче,

Но то завтра, а сейчас,

С равноденствием всех вас!

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С Днем осеннего равноденствия: лучшие поздравления и картинки / Фото: Pinterest

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День улегся на чашу весов

На вторую устроилась ночь,

Мироздания счастливые дети,

Шумный сын и тихая дочь.



Пополам разделили минуты,

На двоих часы поделили,

День осеннего равноденствия

Вы сегодня нам подарили!

С Днем осеннего равноденствия: открытки / Фото: Pinterest

Красивые поздравления с осенним равноденствием в прозе

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Поздравляю с Днем осеннего равноденствия! Желаю удачи во всех начинаниях, исполнения мечты, светлого и доброго настроения, несмотря на время суток, веры в себя и продвижения к своим целям.

С Днем осеннего равноденствия: поздравления / Фото: Pinterest

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Пусть День осеннего равноденствия подарит хорошее настроение, спокойствие и уравновешенность, здоровье и много улыбок, пусть и праздники, и будни, и каждый день будет наполнен счастьем, солнцем и теплом.

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В День осеннего равноденствия от всей души примите поздравления! Желаю, чтобы не только сегодня, но и каждый день был наполнен радостными и светлыми чувствами, чтобы здоровье было крепким, а все мечты превращались в планы и обязательно сбывались.

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