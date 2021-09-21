С Днем осеннего равноденствия: душевные картинки, поздравления и стихи

22 сентября придет День осеннего равноденствия в 2021 году. Этот день издавна наделялся магическими свойствами, и неспроста – ведь день становится равным ночи, свет гармонирует с темнотой, а добро неизменно побеждает зло. Во всяком случае, все этого искренне желают друг другу.
Мы собрали для вас прикольные, душевные, радостные и веселые поздравления с Днем осеннего равноденствия, чтобы поднять настроение, добавить солнца и позитива.
Эффектные поздравления в День осеннего равноденствия-2021 в стихах
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Я желаю, чтоб ночи и дни
Мы любовью за край наполняли,
Чтобы жили в гармонии мы
Чтобы счастья часы не считали.
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Осень с летом расстается,
И то плачет, то смеется,
То дождинками всплакнет,
То вдруг солнцем все зальет,
Равноденствие природы,
Разнообразие погоды!
День сегодня равен ночи,
Скоро станет он короче,
Но то завтра, а сейчас,
С равноденствием всех вас!
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День улегся на чашу весов
На вторую устроилась ночь,
Мироздания счастливые дети,
Шумный сын и тихая дочь.
Пополам разделили минуты,
На двоих часы поделили,
День осеннего равноденствия
Вы сегодня нам подарили!
Красивые поздравления с осенним равноденствием в прозе
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Поздравляю с Днем осеннего равноденствия! Желаю удачи во всех начинаниях, исполнения мечты, светлого и доброго настроения, несмотря на время суток, веры в себя и продвижения к своим целям.
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Пусть День осеннего равноденствия подарит хорошее настроение, спокойствие и уравновешенность, здоровье и много улыбок, пусть и праздники, и будни, и каждый день будет наполнен счастьем, солнцем и теплом.
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В День осеннего равноденствия от всей души примите поздравления! Желаю, чтобы не только сегодня, но и каждый день был наполнен радостными и светлыми чувствами, чтобы здоровье было крепким, а все мечты превращались в планы и обязательно сбывались.
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