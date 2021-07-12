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С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
12 июля, 05:10
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Отправляйте яркие открытки и добрые поздравления с Днем Петра и Павла-2021
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки и поздравления
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки и поздравления

Сегодня, 12 июля, наступил значимый церковный праздник Петра и Павла-2021. Этот светлый день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу – ближайшим учениками и последователям Иисуса Христа.

Обязательно поздравьте с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких. Life Сегодня подготовили для вас эффектные открытки и картинки, лучшие пожелания и стихи, красивые поздравления в День Петра и Павла 12 июля.

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***

Примите самое доброе и искреннее поздравление с праздником Петра и Павла. В этот святой день я желаю всем покровительства первоверховных апостолов. Пускай в вашей душе всегда присутствует Божья благодать, а сердце будет открытым для молитвы. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками.

С Днем Петра и Павла
С Днем Петра и Павла / Фото: otkritkiok.ru

Лучшие поздравления в день Петра и Павла в стихах

***

С днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла Удача в твою жизнь.

Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.

С Днем Петра и Павла
С Днем Петра и Павла / Фото: otkritkiok.ru

Короткое смс поздравление в день Петра и Павла

***

С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от печали вам не знать!

С Днем Петра и Павла
С Днем Петра и Павла / Фото: otkritkiok.ru

Открытки, картинки и поздравления на ​​Петра и Павла

***

С Днем апостолов святых –
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых –
Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!

С Днем Петра и Павла
С Днем Петра и Павла / Фото: otkritkiok.ru

Душевное поздравление с Днем Петра и Павла своими словами

***

В светлый день Петра и Павла задумайтесь обо всем том добром и радостном, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми теплом своей души, верой в Бога и благими поступками. Пусть вокруг вас будут только искренние люди, готовые озарить светом и любовью вашу жизнь.

С Днем Петра и Павла
С Днем Петра и Павла / Фото: otkritkiok.ru

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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