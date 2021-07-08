С Днем семьи, Украина: нежные картинки и душевные поздравления

Сегодня, 8 июля, в Украине наступил теплый, уютный, радостный семейный праздник. А все потому, что он посвящен семье – самым родным и близким людям.
Life Сегодня подготовили для вас красивые картинки и поздравления в прозе и стихах с этим замечательным праздником. Скажите теплые слова своим членам семьи, поднимите им настроение и порадуйте добрыми пожеланиями.
А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
Далее по теме
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
С праздником семьи: эффектные поздравления
***
Самое важное в жизни – семья,
Там, где с любовью ждут нас всегда,
Где верность, забота и понимание,
Где ласка, поддержка, опора, внимание.
Там, где комфорт, теплота и родные,
Важные эти слова – не пустые.
Любите друг друга, всегда берегите
И верность семье своей вечно храните.
И счастье ваш дом не покинет тогда,
Ведь самое важное в жизни – семья!
Искренние поздравления с Днем семьи своими словами
***
Поздравляю с Днем семьи! Ведь это самое ценное, что есть у людей в жизни. Никакая интересная работа, карьера и золотые горы не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Желаем в День семьи ценить превыше всего своих самых родных людей, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с ними, ставить семейное благополучие выше всего, наслаждаться близостью и теплом. И пусть семья будет здоровой, счастливой и большой!
С Днем семьи, Украина: добрые стихи
***
Семья – это первое чудо на свете.
Цените семью! Берегите и верьте!
Семья – это дом, это дети, родные,
Родители славные и дорогие.
Любовь, пониманье, забота и ласка...
Семья – это песня и райская сказка,
Надежность, опора, стремленье, успех
И детский прекрасный заливистый смех!
Короткое поздравление с Днем семьи в прозе
***
Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и неизменное счастье!
Эффектное пожелание семьям в праздник
***
Слова "семья", "любовь" и "верность"
Огромный смысл в себе несут.
Там, где семья – всегда есть нежность,
Там, где любовь – всегда нас ждут,
А там, где верность – доверяют
Без лишних и ненужных фраз.
Пусть эти чувства процветают
И счастьем окружают нас!
Прикольное поздравление с Днем семьи
***
Если взять
Любовь и нежность,
К ним добавить
Веру, верность,
Все умножить
На семь "Я",
То получится –
Семья!
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков – 2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.