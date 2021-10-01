С Днем учителя-2021: красивые поздравления учеников, коллег, родителей

День учителя-2021 в Украине официально приходится на 3 октября, но праздновать учителя начинают уже сегодня, в последний рабочий день недели

Поздравления с Днем учителя / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздравляем всех учителей с наступающим праздником и желаем радостного настроения, добрых улыбок, душевного коллектива, понимающих родителей и талантливых детей!

Реклама

Сегодня учителя будут получать цветы и добрые пожелания от своих учеников и их родителей. Но и сами будут поздравлять друг друга с профессиональным праздником.

Мы подготовили милые, прикольные, позитивные и приятные пожелания в праздник День учителя, а также яркие картинки, поздравительные открытки, прозу и стихи.

Трогательные поздравления с Днем учителя в прозе

***

Реклама

Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят ваши ученики потому, что вы учитель с большой буквы. С праздником вас и творческих успехов!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: pinterest

***

Реклама

Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, которая каждый день переживает за нерадивых учеников и радуется успехам старательных детей. Желаем вам в день учителя, запастись позитивными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее.

Душевные пожелания в День учителя и красивые открытки / Фото: pinterest

***

Пусть учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными – такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Поздравления с Днем учителя коллегам

***

Желаю, коллеги, вам легких уроков,

Всегда понимания, без ссор и упреков,

Терпенья железного, море идей,

Коллег адекватных, прилежных детей.



В семье – только счастья, добра и достатка,

Чтоб мирно жилось и работалось сладко.

Всегда на работу с улыбкой шагать

И премии только в мешках получать!

Душевные пожелания в День учителя и красивые открытки / Фото: pinterest

***

Мы выбрали в профессии дорогу:

Учить детей – наш ежедневный труд.

И в дождь, и в снег, и в теплую погоду

Нас парты, книжки и ребята ждут.

Желаю вам, коллеги, сил, здоровья,

Терпения и творческих идей,

Неравнодушия к предмету, увлечения,

Чтоб вдохновлять к познанию детей.

Душевные пожелания в День учителя и красивые открытки / Фото: pinterest

***

Коллеги, родные, я вас поздравляю,

И нервов стальных, как канаты, желаю.

Успешного года, достойной зарплаты,

Чтоб были отличными все результаты.

Желаю здоровья, успехов, тепла,

Удача чтоб вас на пороге ждала.

Уроков успешно всегда проведенных,

Детей вам послушных, живых, увлеченных.

Семейного счастья, отличных эмоций,

И пусть же вам с легкостью все удается.

С Днем учителя: красивые поздравления от родителей

***

С детьми порой бывает очень трудно,

Но вы так терпеливы и мудры.

С улыбкой начинаете вы утро,

И к детям нашим очень вы добры!



От всех родителей сейчас вам – поздравленья!

И в День учителя хотим мы пожелать

В работе радости и много вдохновенья,

Не нервничать совсем, не унывать!



А в личной жизни – счастья очень много,

Любви и радости, уюта и добра.

Чтоб ровная, широкая дорога

К успеху вас быстрее привела!

День учителя: поздравления в прозе и стихах / Фото: pinterest

***

За детишек большое спасибо.

Душу, сердце вложили вы в них.

Счастья, радости вам и улыбок,

И конечно, успехов больших.

Вы, как мама, от бед бережете,

Опыт жизненный дарите им.

Всю себя отдаете работе,

Труд бесценный ни с чем не сравним.

С Днем учителя вас поздравляем!

Вам желаем успехов во всем.

Любим искренне вас, уважаем.

Чтобы был полной чашей ваш дом.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.