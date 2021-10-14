С Днем украинского казачества-2021: патриотические картинки, открытки и поздравления

На 14 октября приходится сразу несколько важных для нашей страны праздников. Это Покров Пресвятой Богородицы, который чествуют верующие, а также День защитников и защитниц Украины, который является официальным выходным.
Третий значимый праздник, уходящий корнями в далекое прошлое – День украинского казачества. Он приурочен к Покрову, потому что казаки всегда почитали Богородицу, как свою покровительницу и заступницу.
Не забудьте поздравить своих родных, близких и друзей, которые причастны к этой дате. А мы собрали интересные, патриотические, торжественные и прикольные картинки и поздравления с Днем украинского казачества.
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Поздравления с Днем украинского казачества в прозе своими словами
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В День чествования украинских казаков желаю вам крепких сил и несломленной веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и неизменной удачи, горящего оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач. Пусть Святая Богородица хранит вас от всяческих бед.
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Дорогие наши казаки! В этот торжественный и светлый исторический праздник желаю вам быть в отличной форме, всегда стремиться к новым высотам, зарабатывать много денег и любить всей душой. Пусть ваши любовь и верность вернутся к вам сторицей! Пусть сила, мужество, отвага и целеустремленность будут вашими главными качествами по жизни!
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Желаю, чтобы счастье и любовь навечно поселились в вашем доме, пусть вам всегда будет куда вернуться, а День украинского казачества запомнится как самый позитивный, героический, патриотический и радостный в году!
С Днем украинского казачества: позитивные поздравления и стихи
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Вы самые отважные,
Сверкает снаряжение,
Такое украинское
Казачье поколение.
Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!
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Діво Пресвятая – Матір матерів,
Пригорни до серця всіх своїх синів.
Освіти їх душі світлом золотим,
Виповни любов’ю неспокійний дім,
Научи, як землю вберегти від зла,
Розумом, діянням і крилом тепла.
Зоре-зорянице, сонце доброти,
Землю України щастям освіти!
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Сильные, отважные мужчины,
Вы оплот, защиты всей страны.
Не важны вам звания и чины,
Главное – не допустить войны.
Будьте вы счастливы и здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни золотой подковой
Будет свет в окне семьи большой.
Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.
Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции
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