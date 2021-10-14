С Днем украинского казачества-2021: патриотические картинки, открытки и поздравления

Помимо Покрова Богородицы и защитников Украины сегодня свой праздник также отмечают украинские казаки

День украинского казачества: поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

На 14 октября приходится сразу несколько важных для нашей страны праздников. Это Покров Пресвятой Богородицы, который чествуют верующие, а также День защитников и защитниц Украины, который является официальным выходным.

Третий значимый праздник, уходящий корнями в далекое прошлое – День украинского казачества. Он приурочен к Покрову, потому что казаки всегда почитали Богородицу, как свою покровительницу и заступницу.

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Не забудьте поздравить своих родных, близких и друзей, которые причастны к этой дате. А мы собрали интересные, патриотические, торжественные и прикольные картинки и поздравления с Днем украинского казачества.

Поздравления с Днем украинского казачества в прозе своими словами

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В День чествования украинских казаков желаю вам крепких сил и несломленной веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и неизменной удачи, горящего оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач. Пусть Святая Богородица хранит вас от всяческих бед.

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Открытки с Днем украинского казачества / Фото: pinterest

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Дорогие наши казаки! В этот торжественный и светлый исторический праздник желаю вам быть в отличной форме, всегда стремиться к новым высотам, зарабатывать много денег и любить всей душой. Пусть ваши любовь и верность вернутся к вам сторицей! Пусть сила, мужество, отвага и целеустремленность будут вашими главными качествами по жизни!

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День украинского казачества: поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Желаю, чтобы счастье и любовь навечно поселились в вашем доме, пусть вам всегда будет куда вернуться, а День украинского казачества запомнится как самый позитивный, героический, патриотический и радостный в году!

С Днем украинского казачества: прикольные картинки / Фото: pinterest

С Днем украинского казачества: позитивные поздравления и стихи

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Вы самые отважные,

Сверкает снаряжение,

Такое украинское

Казачье поколение.



Пусть праздник вам салютами

Без устали стреляет,

И с каждою минутою

Все больше поздравляет!

День украинского казачества: поздравительные открытки и стихи / Фото: pinterest

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Діво Пресвятая – Матір матерів,

Пригорни до серця всіх своїх синів.

Освіти їх душі світлом золотим,

Виповни любов’ю неспокійний дім,

Научи, як землю вберегти від зла,

Розумом, діянням і крилом тепла.

Зоре-зорянице, сонце доброти,

Землю України щастям освіти!

С Днем украинских казаков: поздравления / Фото: pinterest

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Сильные, отважные мужчины,

Вы оплот, защиты всей страны.

Не важны вам звания и чины,

Главное – не допустить войны.



Будьте вы счастливы и здоровы,

Будьте крепки телом и душой,

И пусть в жизни золотой подковой

Будет свет в окне семьи большой.



Пусть гордится Украина своим войском,

Будем горды мы за всех своих орлов,

И пусть слава о казаке запорожском

Возродится доблестью страны сынов.

Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы-2021.