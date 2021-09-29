С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии: яркие открытки, картинки и поздравления

Завтра, 30 сентября, отмечается День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. А это значит, что в этот день все женщины с такими красивыми именами празднуют свои именины и готовы принимать поздравления с днем ангела.
Но не только именинниц можно поздравлять в этот день. Отправляйте наилучшие пожелания всем, кому важны слова поддержки , и кто по-настоящему оценит вашу любовь, веру и надежду.
Мы подготовили для вас добрые, радостные, нежные открытки, картинки и поздравления в прозе и стихах с Днем Веры, Надежды, Любви и Софии.
Вера, Надежда, Любовь и София: эффектные поздравления в стихах
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Три имени – красивые, простые,
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее нам есть за что благодарить
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
***
Плохое пусть навек уйдет,
И Ангел вам во всем поможет,
София мудрость ниспошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать,
И будет все у вас, как надо.
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Три ангела, три добрые сестры,
Незримой силой пусть оберегают,
Исполнят все заветные мечты,
Добром и счастьем дом ваш осыпают.
София мать все беды отведет,
Надежда, Вера и Любовь отныне
Дадут вам в жизни небывалый взлет
И будут охранять вас, как святыню!
Добрые поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и Софии в прозе
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Поздравляю со светлым праздником – с Днем Веры, Надежды, Любви и Софии! Желаю крепкой веры в свои силы, доброй надежды на лучшее и всепоглощающей любви, которая до краев наполнит сердце. И пусть мудрость не оставит вас в непростых жизненных обстоятельствах.
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Поздравляю вас с этим добрым праздником! Мои пожелания искренни и просты: пусть вера, надежда, любовь и мудрость всегда сопутствуют вам и вашим близким!
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В День Веры, Надежды, Любви и Софии желаю, чтобы тебе во всем помогала мудрость, чтобы твоя вера была непоколебима, чтобы надежда всегда придавала тебе сил, и чтобы в твоей жизни ни дня не было без любви.
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