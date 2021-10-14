С Днем защитников и защитниц Украины: поздравительные открытки, картинки и лучшие пожелания

В День защитников и защитниц Украины поздравляем с праздником и желаем мудрости, отваги, мужества, мира и любви

С Днем защитников и защитниц Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 октября, в Украине отмечается множество праздников. Один из них – День защитников и защитниц Украины, который является официальным выходным.

Обязательно поздравьте тех людей, знакомых и друзей, которые имеют отношение к этому празднику. А еще подготовьте им практичные и запоминающиеся подарки. А мы собрали для вас эффектные тематические картинки, поздравительные открытки, добрые пожелания в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в стихах

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За бескиди й дніпровські схили,

За наш пісенний славний рід,

За пломінь в косах у калини,

І за чумацький небозвід,



За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "Слава!"

Українські захисники!

С Днем защитников и защитниц Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет.

Картинки с 14 октября на День защитников и защитниц Украины / Фото: pinterest

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Вы самые отважные,

Отлично снаряженные,

Вы статные и важные,

И все вооруженные.

Пусть праздник вам салютами

Без устали стреляет,

И с каждою минутою

Все больше поздравляет!

С Днем защитников и защитниц Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Украинские солдаты, поздравляем, вас, ребята!

Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед.

Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,

Знаем, армия родная защитит страну от бед.



Поздравляем всех военных нашей славной Украины,

Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится и придет,

Будьте счастливы, здоровы и удачливы безмерно,

Пусть всегда во всем победа непременно всех вас ждет!

Картинки с Днем защитников и защитниц Украины 2021: поздравления / Фото: pinterest

Красивые поздравления в День защитников и защитниц Украины в прозе

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Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Украины – праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.

С Днем защитников и защитниц Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Желаем, чтобы ваши мужество и отвага всегда питались любовью и поддержкой близких и родных. Пусть после любых "баталий", которые иногда случаются в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья Вам, успехов и надежного тыла!

Картинки с Днем защитника Украины: стихи / Фото: pinterest

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