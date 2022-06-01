С Днем защиты детей-2022: яркие картинки и открытки к празднику

Международный день защиты детей отмечается 1 июня в Украине и мире. В этом году этот праздник – не только веселые картинки и стихи с поздравлениями. Детям в условиях войны очень нужна наша поддержка, тем более если малышей она коснулась непосредственно.
Обязательно поздравьте с этим праздником всех, кто к нему причастен. Пусть все дети будут здоровы и счастливы. И помним, что это во многом зависит от нас, взрослых.
Ниже красивые, яркие, эффектные открытки, картинки, пожелания и стихи ко Дню защиты детей.
С Днем детей: короткие поздравления
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Пусть будет смех всегда твой звонок,
С улыбкой на устах живи!
Ты замечательный ребенок,
Купайся в счастье и любви!
С Днем защиты детей: поздравления в прозе
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Поздравляю с добрым праздником – с Днем защиты детей! Желаю, чтобы тебе некогда было скучать, желаю, чтобы тебе всегда удавалось все задуманное! Расти счастливым и романтичным человеком, верь в себя и лети навстречу новым приключениям. Пусть каждый день будет ярким, насыщенным, интересным и незабываемым. Желаю тебе хороших друзей!
День защиты детей: радостные поздравления детям в стихах
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Первый летний день пришел,
Это очень хорошо –
Всех девчонок и мальчишек,
Поздравляю с днем защиты!
Всех детей нашей Земли –
Радуются пусть они,
Каждый чтобы счастлив был,
На Земле чтоб мир царил!
День защиты детей: добрые пожелания своими словами
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Тебя, мое любимое, веселое, жизнерадостное дитя, я поздравляю с праздником! Желаю тебе беззаботного детства, веселого отдыха, добрых друзей и подольше оставаться ребенком!
Лучшие поздравления с Днем детей в стихах
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Их дороже нет на свете,
Господом они хранимы,
Пусть здоровы будут дети,
Их обходят беды мимо!
И все взрослые, конечно,
Пусть детей оберегают,
И заботой бесконечной
Каждый день их согревают!
Международный день защиты детей: эффектные поздравления ребенку
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С днем защиты поздравляю,
С праздником тебя, ребенок,
Будет детство пусть счастливым,
Смех всегда пусть будет звонок.
Я желаю, чтобы жизнь
Красочной была, красивой,
Ждет тебя открытий много
И большие перспективы.
Будь отрадой маме с папой,
Умницей расти, дитя,
Только радость и награда
В жизни ждут пускай тебя.
А здесь узнаете о всех именинах в июне 2022 года.