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С Днем железнодорожника Украины: картинки, открытки, душевные и прикольные поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 ноября, 09:07
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Сегодня поздравляем всех работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником.
С Днем железнодорожника Украины: поздравления и картинки
С Днем железнодорожника Украины: поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 4 ноября, в Украине празднуется День железнодорожника-2021. Мы поздравляем с этим профессиональным праздником всех работников железнодорожного транспорта и желаем здоровья, благополучия, хороших дорог, отличного трафика, достойной зарплаты и процветания.

А еще в День железнодорожника мы собрали для вас тематические картинки, красивые открытки и поздравления в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем железнодорожника в стихах

***

С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.

Пускай по жизни вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.

Вам радостных и ярких дней,
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

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***

Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

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***

Пусть плохое вдаль уходит,
Как пейзажи за окном.
И горит всегда зеленым,
На путях твой семафор.

И к своим мечтам всегда ты,
Мчись как поезд скоростной.
А вокруг одни красоты,
Путь сопровождали твой.

А еще вагон удачи,
Пусть с тобой будет везде.
Сил, любви, добра в придачу,
С днем работников ЖД!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Днем железнодорожника в прозе своими словами

***

Поздравляю с Днем железнодорожника Украины! Желаю профессиональных успехов. Пусть все железные пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям. Здоровья, силы, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

***

Пускай жизнь ваша будет нескучной, яркой и насыщенной, как пейзажи за окном. Пускай ваш успех будет бесконечным, как железнодорожные пути. Неизменно следуйте к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности проносятся мимо и не заводят в тупики. Желаю, благополучия, карьерного роста, и чтобы работа приносила только радость. С Днем железнодорожника!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре-2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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