С Днем знаний: живописные картинки, яркие открытки и поздравления в прозе

1 сентября отмечается важный школьный праздник детей и взрослых – День знаний

С Днем знаний / Фото: Коллаж: Сегодня

1 сентября все учителя, а также школьники, студенты и их родители отмечают первый осенний праздник, посвященный началу учебного года – День знаний.

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Мы собрали для вас оригинальные картинки, поздравительные открытки, красивые стихи и пожелания своими словами с праздником 1 сентября.

С Днем знаний: яркие поздравления в стихах

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Школа двери открывает,

Старт берет учебный год,

Мы с Днем знаний поздравляем

Тех, кто к знаниям идет.



Постигайте, развивайтесь,

Пусть не гаснет интерес,

Пусть вас стороной обходят

Скука, двойки, лень и стресс.

С Днем знаний / Фото: bonnycards

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С Днем отличных, мудрых знаний

Поздравляем вас сейчас,

Пусть учеба будет в радость,

Сил пусть будет про запас!



Пусть уроки не наскучат,

Знанья новые дадут,

С удовольствием учитесь,

Ведь учеба – нужный труд!

С Днем знаний

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Снова школьная пора

Тянет к знаньям вас,

Ждут уже учителя

И любимый класс.



Пусть отлично будет все,

И учеба в радость,

Ведь без знаний нелегко,

Надо их хоть малость.



Это ваш огонь в пути,

Верный друг, коль трудно,

Знанья могут довести

Вас к успехам чудным.

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С Днем знаний

Радостные поздравления с 1 сентября в прозе своими словами

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Поздравляю с Днем знаний. Желаю начать свой путь на веселых нотах с воспоминаниями о солнечном чудесном лете, а продолжить год учебы со стремлениями к большим победам и ярким мечтам. И пусть на все хватает сил и времени, пусть пытливым умам поддастся даже самый твердый гранит науки.

С Днем знаний

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С Днем знаний. Пусть все полученные знания и важные советы станут спасательным кругом на всякий случай в большом и просторном океане твоей жизни. Желаю с первых дней учебы высоких баллов, интересных уроков, увлекательных занятий и важных дел. Успехов, веселья, надежных друзей и упорства в учебе.

С Днем знаний / Фото: bonnycards

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С праздником тебя, с днем знаний! Желаю тебе успехов в учении, чтобы легко давалась любая задачка. Положительных тебе оценок, хорошего поведения, отличных друзей и незабываемого времени, проведенного в приятной обстановке.

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Поздравляю с 1 сентября. Желаю, чтобы знания сами влетали в твою голову, чтобы времени хватало и на отличную учебу, и на веселый досуг, и на личные интересы, и на чудесные прогулки, и на встречи с близкими людьми. Пусть этот год радует тебя отличным настроением, постоянным вдохновением, а также приливом сил, энергии, чудесных идей и возможностей.

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