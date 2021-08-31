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С Днем знаний: живописные картинки, яркие открытки и поздравления в прозе

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
31 августа, 19:57
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1 сентября отмечается важный школьный праздник детей и взрослых – День знаний
С Днем знаний
С Днем знаний / Фото: Коллаж: Сегодня

1 сентября все учителя, а также школьники, студенты и их родители отмечают первый осенний праздник, посвященный началу учебного года – День знаний.

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Мы собрали для вас оригинальные картинки, поздравительные открытки, красивые стихи и пожелания своими словами с праздником 1 сентября.

С Днем знаний: яркие поздравления в стихах

***

Школа двери открывает,
Старт берет учебный год,
Мы с Днем знаний поздравляем
Тех, кто к знаниям идет.

Постигайте, развивайтесь,
Пусть не гаснет интерес,
Пусть вас стороной обходят
Скука, двойки, лень и стресс.

С Днем знаний
С Днем знаний / Фото: bonnycards

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***

С Днем отличных, мудрых знаний
Поздравляем вас сейчас,
Пусть учеба будет в радость,
Сил пусть будет про запас!

Пусть уроки не наскучат,
Знанья новые дадут,
С удовольствием учитесь,
Ведь учеба – нужный труд!

С Днем знаний
С Днем знаний

***

Снова школьная пора
Тянет к знаньям вас,
Ждут уже учителя
И любимый класс.

Пусть отлично будет все,
И учеба в радость,
Ведь без знаний нелегко,
Надо их хоть малость.

Это ваш огонь в пути,
Верный друг, коль трудно,
Знанья могут довести
Вас к успехам чудным.

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С Днем знаний
С Днем знаний

Радостные поздравления с 1 сентября в прозе своими словами

***

Поздравляю с Днем знаний. Желаю начать свой путь на веселых нотах с воспоминаниями о солнечном чудесном лете, а продолжить год учебы со стремлениями к большим победам и ярким мечтам. И пусть на все хватает сил и времени, пусть пытливым умам поддастся даже самый твердый гранит науки.

С Днем знаний
С Днем знаний

***

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С Днем знаний. Пусть все полученные знания и важные советы станут спасательным кругом на всякий случай в большом и просторном океане твоей жизни. Желаю с первых дней учебы высоких баллов, интересных уроков, увлекательных занятий и важных дел. Успехов, веселья, надежных друзей и упорства в учебе.

С Днем знаний
С Днем знаний / Фото: bonnycards

***

С праздником тебя, с днем знаний! Желаю тебе успехов в учении, чтобы легко давалась любая задачка. Положительных тебе оценок, хорошего поведения, отличных друзей и незабываемого времени, проведенного в приятной обстановке.

***

Поздравляю с 1 сентября. Желаю, чтобы знания сами влетали в твою голову, чтобы времени хватало и на отличную учебу, и на веселый досуг, и на личные интересы, и на чудесные прогулки, и на встречи с близкими людьми. Пусть этот год радует тебя отличным настроением, постоянным вдохновением, а также приливом сил, энергии, чудесных идей и возможностей.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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