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С Хэллоуином: красочные картинки, рисунки, открытки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
31 октября, 05:10
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Пусть зубастые тыквы горят огнем и бодро улыбаются, а нечистая сила пугается и уходит подальше в день Хэллоуина
С Хэллоуином: эффектные картинки и поздравления
С Хэллоуином: эффектные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня наступил праздник нечистой силы – Хэллоуин-2021. Да к тому же это еще и самый длинный день в году, потому что этой ночью мы перевели часы на зимнее время, а значит в сутках добавился лишний час. Так что самый страшный праздник продлится целых 25 часов.

Веселые поздравления с Хэллоуином в стихах

***

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Хэллоуин встречаем,
Словно маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку –
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Скачут всюду гномы,
Ведьмы, упыри –
Счастье в своем доме
Бережно храни.

Поздравления с Хэллоуином: яркие открытки / Фото: pinterest
Поздравления с Хэллоуином: яркие открытки / Фото: pinterest

***

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Можешь в черта превратиться
Или ведьмой нарядиться,
Нацепи копыта, рожки
В дополнение к одежке,
Выпей крови ароматной,
Правда, это сок томатный,
Пусть вокруг всем будет страшно –
На Хэллоуин это важно.

Прикольные поздравления с Хэллоуином: картинки и стихи / Фото: pinterest
Прикольные поздравления с Хэллоуином: картинки и стихи / Фото: pinterest

***

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С Хэллоуином поздравляю,
Счастья в доме я желаю,
Вы пугайте всех родных.
Но не трогайте святых,
Мрачных духов изгоните,
Свечку в тыковке зажгите,
Надевайте дружно маски,
Эта ночь пусть станет сказкой!

С Хэллоуином-2021: веселые стихи и картинки / Фото: pinterest
С Хэллоуином-2021: веселые стихи и картинки / Фото: pinterest

***

Чтобы праздник Хэллоуин
Не добавил вам седин,
Не пускайте в душу страхи
Из сознания глубин.

Тыква, свечка, страшный вид –
Вот и весь ваш реквизит,
Чтобы стал незабываем
Поздний дружеский визит.

А веселою толпой
Можно шум поднять такой,
Что любые злые духи
Обойдут вас стороной!

Хэллоуин: прикольные картинки и пожелания / Фото: pinterest
Хэллоуин: прикольные картинки и пожелания / Фото: pinterest

Лучшие поздравления с Хэллоуином в прозе своими словами

***

С Хэллоуином! Пусть в этот день вам будет страшно весело и жутко интересно. Желаю бескрайних полетов по просторам радости, бездонных глубин в море счастья, килограммы бодрости и километры позитива в жуткий и смешной праздник.

Открытки и картинки с Хэллоуином / Фото: pinterest
Открытки и картинки с Хэллоуином / Фото: pinterest

***

С Хэллоуином! Пусть день будет солнечным и совершенно не страшным, пусть в нем будет много удачных совпадений, интересных перевоплощений и ярких мгновений! Пускай Хэллоуин подарит только позитивные эмоции, а самым страшным будет твой костюм и макияж!

Поздравляем с Хэллоуином: красивые открытки / Фото: pinterest
Поздравляем с Хэллоуином: красивые открытки / Фото: pinterest

***

Пусть не только в Хэллоуин, но и в другие дни все плохие новости и злые духи обходят твой дом стороной, как будто его охраняет Джек-фонарь!

Поздравления с Хэллоуином в открытках / Фото: pinterest
Поздравления с Хэллоуином в открытках / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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