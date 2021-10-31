С Хэллоуином: красочные картинки, рисунки, открытки и поздравления

Пусть зубастые тыквы горят огнем и бодро улыбаются, а нечистая сила пугается и уходит подальше в день Хэллоуина

С Хэллоуином: эффектные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня наступил праздник нечистой силы – Хэллоуин-2021. Да к тому же это еще и самый длинный день в году, потому что этой ночью мы перевели часы на зимнее время, а значит в сутках добавился лишний час. Так что самый страшный праздник продлится целых 25 часов.

Веселые поздравления с Хэллоуином в стихах

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Хэллоуин встречаем,

Словно маскарад,

В тыкве вырезаем

Пару дырок в ряд,

А еще улыбку –

Дьявольский оскал.

Позабудь ошибки,

Праздник ведь настал.

Скачут всюду гномы,

Ведьмы, упыри –

Счастье в своем доме

Бережно храни.

Поздравления с Хэллоуином: яркие открытки / Фото: pinterest

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Можешь в черта превратиться

Или ведьмой нарядиться,

Нацепи копыта, рожки

В дополнение к одежке,

Выпей крови ароматной,

Правда, это сок томатный,

Пусть вокруг всем будет страшно –

На Хэллоуин это важно.

Прикольные поздравления с Хэллоуином: картинки и стихи / Фото: pinterest

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С Хэллоуином поздравляю,

Счастья в доме я желаю,

Вы пугайте всех родных.

Но не трогайте святых,

Мрачных духов изгоните,

Свечку в тыковке зажгите,

Надевайте дружно маски,

Эта ночь пусть станет сказкой!

С Хэллоуином-2021: веселые стихи и картинки / Фото: pinterest

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Чтобы праздник Хэллоуин

Не добавил вам седин,

Не пускайте в душу страхи

Из сознания глубин.



Тыква, свечка, страшный вид –

Вот и весь ваш реквизит,

Чтобы стал незабываем

Поздний дружеский визит.



А веселою толпой

Можно шум поднять такой,

Что любые злые духи

Обойдут вас стороной!

Хэллоуин: прикольные картинки и пожелания / Фото: pinterest

Лучшие поздравления с Хэллоуином в прозе своими словами

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С Хэллоуином! Пусть в этот день вам будет страшно весело и жутко интересно. Желаю бескрайних полетов по просторам радости, бездонных глубин в море счастья, килограммы бодрости и километры позитива в жуткий и смешной праздник.

Открытки и картинки с Хэллоуином / Фото: pinterest

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С Хэллоуином! Пусть день будет солнечным и совершенно не страшным, пусть в нем будет много удачных совпадений, интересных перевоплощений и ярких мгновений! Пускай Хэллоуин подарит только позитивные эмоции, а самым страшным будет твой костюм и макияж!

Поздравляем с Хэллоуином: красивые открытки / Фото: pinterest

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Пусть не только в Хэллоуин, но и в другие дни все плохие новости и злые духи обходят твой дом стороной, как будто его охраняет Джек-фонарь!

Поздравления с Хэллоуином в открытках / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.