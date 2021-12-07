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С именинами Екатерины: поздравительные открытки и яркие картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 декабря, 07:45
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Все Кати и Екатерины сегодня празднуют свои именины и принимают поздравления с днем ангела.
С именинами Екатерины: картинки и поздравления
С именинами Екатерины: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 декабря, настал церковный и народный праздник, посвященный святой великомученице Екатерине . А это значит, что все женщины с этим именем отмечают свой день ангела.

Имя Екатерина означает чистая и непорочная . Девушки – обладательницы этого царственного имени по характеру спокойные, целеустремленные и всегда добиваются в жизни всего, чего хотят.

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Обязательно поздравьте всех своих знакомых именинниц с этим радостным и светлым днем. А мы сделали подборку нарядных открытокс днем ангела Катерины , поздравительных картинок, стихов, прозы и смс, которые вы можете адресовать именинницам.

С именинами Екатерины: радостные поздравления в стихах

***

Я поздравляю тебя, Катя!
Желаю в жизни бед не знать,
Судьбы картину, словно пазл,
Из звеньев счастья собирать.

Фрагменты радости, восторга
В свою мозаику вложи,
Вкрапленьями любви прекрасной
Всегда безмерно дорожи.

Добавь здоровья элементы,
Частицы страсти, доброты
И комплектуй шедевр свой яркий
Ячейкой сказочной мечты.

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День ангела Катерины поздравительные картинки / Фото: pinterest
День ангела Катерины поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

Я поздравляю от души,
Сегодня день лишь твой, Катюша!
И в этот праздник поспеши
Ты поздравленья послушать.

Ты интересна и чиста,
Изысканна, красива, властна.
Желаю, чтоб к тебе всегда
И всюду приходила сказка.

Чтоб ты была полна идей,
Удача в двери чтоб стучалась.
И чтоб сбывалось поскорей
То, что когда-то не сбывалось.

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С днем ангела Екатерины: картинки и поздравления / Фото: pinterest
С днем ангела Екатерины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Пускай сопутствует во всем успех,
Не умолкает твой счастливый смех.
С днем ангела, Катюшенька, тебя.
С тобой по жизни будет он всегда.

Когда взгрустнется, ангел пожалеет.
И легким крылышком тебя согреет,
Другим крылом тебя он защитит,
На путь благой, святой благословит.

Желаю, чтоб всегда тебе везло,
Ты улыбайся всем врагам назло.
Пусть солнце освещает яркий путь,
Желаю в глаза счастью заглянуть.

С именинами Екатерины: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest
С именинами Екатерины: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

***

С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.

С днем ангела Екатерины: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С днем ангела Екатерины: поздравительные открытки / Фото: pinterest

С именинами Екатерины: поздравления в прозе своими словами

***

Дорогая Катюша, поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать много успешных и светлых дней в жизни, света и тепла, процветания и любви, благополучия и счастья, внимания близких людей. Пусть желания твои всегда исполняются!

Поздравления с именинами Екатерины: яркие картинки / Фото: pinterest
Поздравления с именинами Екатерины: яркие картинки / Фото: pinterest

***

Прими мои искренние поздравления, Катя, с именинами! Пусть мир для тебя всегда будет радостным и ярким, пусть близкие всегда будут рядом, пусть каждый новый день удивляет интересными знакомствами и незабываемыми впечатлениями. Желаю тебе здоровья, любви и счастья!

Открытки и картинки в День именин Екатерины / Фото: pinterest
Открытки и картинки в День именин Екатерины / Фото: pinterest

***

Милая Катюша, поздравляю с днем ангела и желаю быть всегда счастливой, любимой, желанной. Пусть твои фантазии и мечты становятся реальностью, пусть твои надежды и светлые мысли приводят тебя к победам. Удачи тебе, дорогая Катенька, неутомимых сил, невероятной красоты и очарования.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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