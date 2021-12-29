С наступающим Новым годом 2022: тигриные картинки, яркие открытки и поздравления

До Нового года 2022 остается ровно столько времени, что уже пора начинать всех поздравлять. Так вы точно никого не пропустите в своем длинном списке друзей, родни, коллег, приятелей, подруг и самых любимых людей.
Пусть рычащий, усатый, полосатый символ года принесет стабильность и уверенность в завтрашнем дне, здоровье и достаток, любовь и благополучие в каждую семью! А мы собрали для вас эффектные, прикольные, яркие и красочные картинки, а также поздравительные открытки, лучшие пожелания и стихи с наступающим Новым годом 2022.
Добрые поздравления с наступающим Новым годом 2022 в прозе
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В этот предпраздничный день поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть он подарит вам так много радости, чтобы она даже не умещалась в сердце, столько денег, чтобы они порвали в хлам ваш кошелек, и такое счастье, которое позволит просто наслаждаться жизнью!
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Поздравляю с наступающим 2022 Новым годом! Пусть невзгоды, проблемы и заботы останутся в уходящем году. А Новый год пусть войдет в вашу жизнь на мягких лапах полосатым зверем, и пусть будет больше светлых полос и ярких пятен в 2022 году! Желаю здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!
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Пусть в новогоднюю ночь сбудутся самые заветные желания, пусть весь год не будет болезней, боли, обиды и разочарования. Пусть пребудет с вами радость, вдохновение, успехи и самые высокие достижения и в работе, и в личной жизни!
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Пускай Тигр в наступающем Новом году принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и безграничной любви! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!
С наступающим Новым годом: красивые поздравления в стихах
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Еще чуть-чуть, еще немножко,
И тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков –
Все это праздника черты.
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил,
Чтоб год лишь счастье приносил!
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К нам приходит Новой год
Тихой доброй сказкой.
Пусть он в каждый дом войдет,
Будет щедр и ласков.
Тигр пусть радость и удачу
Принесет для всех с собой
И подарит всем нам счастье
Своей лапой меховой!
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Пусть новогодний праздник, что идет,
Вам принесет любовь и понимание,
Успех с собою, радость приведет,
Исполнит все заветные желания.
Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережет, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий Новый год пусть оправдает.
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Новый год наступит вскоре.
Пожелать хотим мы вам,
Радости чтоб было море
И удачи океан.
Пусть все грусти и печали
Остаются позади,
Чтоб вы Новый год встречали
В мире, счастье и любви!
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С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся...
Пусть удачно пазлы сложатся!
Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.