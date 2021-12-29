С наступающим Новым годом 2022: тигриные картинки, яркие открытки и поздравления

Спешите поздравить с наступающим годом Тигра 2022 дорогих вам людей и пожелать всем исполнения заветных мечтаний.

Картинки и открытки с наступающим Новым годом 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

До Нового года 2022 остается ровно столько времени, что уже пора начинать всех поздравлять. Так вы точно никого не пропустите в своем длинном списке друзей, родни, коллег, приятелей, подруг и самых любимых людей.

Пусть рычащий, усатый, полосатый символ года принесет стабильность и уверенность в завтрашнем дне, здоровье и достаток, любовь и благополучие в каждую семью! А мы собрали для вас эффектные, прикольные, яркие и красочные картинки, а также поздравительные открытки, лучшие пожелания и стихи с наступающим Новым годом 2022.

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Добрые поздравления с наступающим Новым годом 2022 в прозе

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В этот предпраздничный день поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть он подарит вам так много радости, чтобы она даже не умещалась в сердце, столько денег, чтобы они порвали в хлам ваш кошелек, и такое счастье, которое позволит просто наслаждаться жизнью!

Поздравления с наступающим Новым годом 2022 / Фото: pinterest

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Поздравляю с наступающим 2022 Новым годом! Пусть невзгоды, проблемы и заботы останутся в уходящем году. А Новый год пусть войдет в вашу жизнь на мягких лапах полосатым зверем, и пусть будет больше светлых полос и ярких пятен в 2022 году! Желаю здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!

С наступающим Новым годом: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Пусть в новогоднюю ночь сбудутся самые заветные желания, пусть весь год не будет болезней, боли, обиды и разочарования. Пусть пребудет с вами радость, вдохновение, успехи и самые высокие достижения и в работе, и в личной жизни!

Картинки с наступающим Новым годом 2022 / Фото: pinterest

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Пускай Тигр в наступающем Новом году принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и безграничной любви! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!

Поздравления с наступающим Новым годом 2022: картинки и открытки / Фото: pinterest

С наступающим Новым годом: красивые поздравления в стихах

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Еще чуть-чуть, еще немножко,

И тихо постучит в окошко

Год наступающий. Он новый!

И запах в комнате еловый,

И огоньки гирлянды яркой,

И предвкушение подарков –

Все это праздника черты.

Так пусть сбываются мечты!

Всех благ, добра, тепла, удачи,

Здоровья, а к нему в придачу

Заряда бодрости и сил,

Чтоб год лишь счастье приносил!

Картинки и поздравительные открытки с наступающим Новым годом / Фото: pinterest

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К нам приходит Новой год

Тихой доброй сказкой.

Пусть он в каждый дом войдет,

Будет щедр и ласков.

Тигр пусть радость и удачу

Принесет для всех с собой

И подарит всем нам счастье

Своей лапой меховой!

С наступающим Новым годом: красивые поздравления / Фото: pinterest

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Пусть новогодний праздник, что идет,

Вам принесет любовь и понимание,

Успех с собою, радость приведет,

Исполнит все заветные желания.

Пусть ангел с неба спустится и вас

Хранит, и бережет, и защищает.

И все мечты, что есть у вас сейчас,

Грядущий Новый год пусть оправдает.

Поздравляем с наступающим Новым годом Тигра 2022 / Фото: pinterest

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Новый год наступит вскоре.

Пожелать хотим мы вам,

Радости чтоб было море

И удачи океан.

Пусть все грусти и печали

Остаются позади,

Чтоб вы Новый год встречали

В мире, счастье и любви!

Картинки с наступающим Новым годом 2022 / Фото: pinterest

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С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся...

Пусть удачно пазлы сложатся!

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.