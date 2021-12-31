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С Новым годом 2022: красочные картинки, яркие открытки и прикольные поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
31 декабря, 05:10
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Примите наилучшие поздравления с Новым годом 2022 Тигра и сами никого не забудьте поздравить с душевным и радостным праздником
С Новым годом 2022: яркие картинки и поздравительные открытки
С Новым годом 2022: яркие картинки и поздравительные открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже сегодня ночью мы встречаем Новый год 2022. Поздравляем вас с этим долгожданным, позитивным, добрым и радостным зимним праздником!

А еще мы собрали для вас оригинальные, душевные, смешные и прикольные картинки, открытки, стихи и поздравления с Новым годом 2022. Обязательно отправьте их друзьям, родным и близким людям, чтобы у всех было праздничное настроение.

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Прикольные поздравления с Новым годом 2022 Тигра в стихах

***

Полосатый и красивый
К нам приходит Новый год,
Он несет достаток, счастье,
Избавление от невзгод.

Пусть для вас он добрым будет,
Понапрасну не рычит,
Воплощение всех желаний
Черный Тигр посулит.

Жить желаю вам с ним дружно,
И печалей год не знать,
В общем, радоваться жизни,
Богатеть и процветать.

Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest
Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

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***

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

Поздравляем с Новым годом Тигра 2022 / Фото: pinterest
Поздравляем с Новым годом Тигра 2022 / Фото: pinterest

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***

Пусть исполняются мечты,
Улыбки засияют ярко!
Любви, здоровья, доброты
И замечательных подарков!

С Новым годом: красивые поздравления / Фото: pinterest
С Новым годом: красивые поздравления / Фото: pinterest

***

Желаю в новом вам году
Поймать удачу на ходу.
Все успевать, всех удивлять,
Смеяться и не унывать.

Любить, надеяться и верить,
И счастье на себя примерить,
Чтоб никогда вам не тужить,
А просто интересно жить!

Картинки и поздравительные открытки в Новый год / Фото: pinterest
Картинки и поздравительные открытки в Новый год / Фото: pinterest

***

С годом Тигра! Счастья вам
И удачи всем делам!
Праздник пусть прогонит грусть,
Год удачным будет пусть!

Тигр пускай вас защищает,
Все болезни прогоняет,
Праздник ярко отмечайте
И с улыбкой в год вступайте!

Поздравления с Новым годом 2022: картинки и открытки / Фото: pinterest
Поздравления с Новым годом 2022: картинки и открытки / Фото: pinterest

***

Тигр пускай мечты исполнит,
Кошелек пустой наполнит,
Теплотой согреет дом,
Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели
И успех во всем имели!

Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest
Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

Позитивные поздравления с Новым годом в прозе

***

Пускай сильный, смелый и могучий Тигр принесет крепкого здоровья, выносливости, сил, денег и страстной любви! Пусть каждый день этого года будет наполнен любовью, добром и позитивными эмоциями!

С Новым годом: картинки и поздравления / Фото: pinterest
С Новым годом: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

С Новым 2022 годом! В год Тигра желаю вам мудрости, силы, смелости, любви, здоровья, независимости, креативности, гармонии, красоты и исполнения самых заветных желаний. Будьте яркими, веселыми, позитивными, богатыми, почаще улыбайтесь и наслаждайтесь жизнью. Пусть этот год запомнится самыми счастливыми моментами и незабываемыми встречами, классными знакомствами, хорошими новостями.

Поздравления с Новым годом 2022 / Фото: pinterest
Поздравления с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Новым 2022 годом! Желаю, чтобы он принес вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он наполнится яркими красками, незабываемыми впечатлениями и радостными событиями. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest
Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

***

Поздравляю с годом Тигра! Пусть он будет таким же ярким, мощным, грациозным и независимым, как это символичное животное. Пусть он принесет множество интересных встреч, финансовых благ, семейного уюта и благополучия.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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