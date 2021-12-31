С Новым годом 2022: красочные картинки, яркие открытки и прикольные поздравления

Уже сегодня ночью мы встречаем Новый год 2022. Поздравляем вас с этим долгожданным, позитивным, добрым и радостным зимним праздником!
А еще мы собрали для вас оригинальные, душевные, смешные и прикольные картинки, открытки, стихи и поздравления с Новым годом 2022. Обязательно отправьте их друзьям, родным и близким людям, чтобы у всех было праздничное настроение.
Прикольные поздравления с Новым годом 2022 Тигра в стихах
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Полосатый и красивый
К нам приходит Новый год,
Он несет достаток, счастье,
Избавление от невзгод.
Пусть для вас он добрым будет,
Понапрасну не рычит,
Воплощение всех желаний
Черный Тигр посулит.
Жить желаю вам с ним дружно,
И печалей год не знать,
В общем, радоваться жизни,
Богатеть и процветать.
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С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
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Пусть исполняются мечты,
Улыбки засияют ярко!
Любви, здоровья, доброты
И замечательных подарков!
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Желаю в новом вам году
Поймать удачу на ходу.
Все успевать, всех удивлять,
Смеяться и не унывать.
Любить, надеяться и верить,
И счастье на себя примерить,
Чтоб никогда вам не тужить,
А просто интересно жить!
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С годом Тигра! Счастья вам
И удачи всем делам!
Праздник пусть прогонит грусть,
Год удачным будет пусть!
Тигр пускай вас защищает,
Все болезни прогоняет,
Праздник ярко отмечайте
И с улыбкой в год вступайте!
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Тигр пускай мечты исполнит,
Кошелек пустой наполнит,
Теплотой согреет дом,
Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели
И успех во всем имели!
Позитивные поздравления с Новым годом в прозе
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Пускай сильный, смелый и могучий Тигр принесет крепкого здоровья, выносливости, сил, денег и страстной любви! Пусть каждый день этого года будет наполнен любовью, добром и позитивными эмоциями!
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С Новым 2022 годом! В год Тигра желаю вам мудрости, силы, смелости, любви, здоровья, независимости, креативности, гармонии, красоты и исполнения самых заветных желаний. Будьте яркими, веселыми, позитивными, богатыми, почаще улыбайтесь и наслаждайтесь жизнью. Пусть этот год запомнится самыми счастливыми моментами и незабываемыми встречами, классными знакомствами, хорошими новостями.
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Поздравляю с Новым 2022 годом! Желаю, чтобы он принес вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он наполнится яркими красками, незабываемыми впечатлениями и радостными событиями. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
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Поздравляю с годом Тигра! Пусть он будет таким же ярким, мощным, грациозным и независимым, как это символичное животное. Пусть он принесет множество интересных встреч, финансовых благ, семейного уюта и благополучия.
Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.