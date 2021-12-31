С Новым годом 2022: красочные картинки, яркие открытки и прикольные поздравления

Примите наилучшие поздравления с Новым годом 2022 Тигра и сами никого не забудьте поздравить с душевным и радостным праздником

С Новым годом 2022: яркие картинки и поздравительные открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже сегодня ночью мы встречаем Новый год 2022. Поздравляем вас с этим долгожданным, позитивным, добрым и радостным зимним праздником!

А еще мы собрали для вас оригинальные, душевные, смешные и прикольные картинки, открытки, стихи и поздравления с Новым годом 2022. Обязательно отправьте их друзьям, родным и близким людям, чтобы у всех было праздничное настроение.

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Прикольные поздравления с Новым годом 2022 Тигра в стихах

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Полосатый и красивый

К нам приходит Новый год,

Он несет достаток, счастье,

Избавление от невзгод.



Пусть для вас он добрым будет,

Понапрасну не рычит,

Воплощение всех желаний

Черный Тигр посулит.



Жить желаю вам с ним дружно,

И печалей год не знать,

В общем, радоваться жизни,

Богатеть и процветать.

Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

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С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всем везло!

С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

Поздравляем с Новым годом Тигра 2022 / Фото: pinterest

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Пусть исполняются мечты,

Улыбки засияют ярко!

Любви, здоровья, доброты

И замечательных подарков!

С Новым годом: красивые поздравления / Фото: pinterest

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Желаю в новом вам году

Поймать удачу на ходу.

Все успевать, всех удивлять,

Смеяться и не унывать.



Любить, надеяться и верить,

И счастье на себя примерить,

Чтоб никогда вам не тужить,

А просто интересно жить!

Картинки и поздравительные открытки в Новый год / Фото: pinterest

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С годом Тигра! Счастья вам

И удачи всем делам!

Праздник пусть прогонит грусть,

Год удачным будет пусть!



Тигр пускай вас защищает,

Все болезни прогоняет,

Праздник ярко отмечайте

И с улыбкой в год вступайте!

Поздравления с Новым годом 2022: картинки и открытки / Фото: pinterest

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Тигр пускай мечты исполнит,

Кошелек пустой наполнит,

Теплотой согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,

Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили-пировали,

Не болели, не старели

И успех во всем имели!

Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

Позитивные поздравления с Новым годом в прозе

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Пускай сильный, смелый и могучий Тигр принесет крепкого здоровья, выносливости, сил, денег и страстной любви! Пусть каждый день этого года будет наполнен любовью, добром и позитивными эмоциями!

С Новым годом: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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С Новым 2022 годом! В год Тигра желаю вам мудрости, силы, смелости, любви, здоровья, независимости, креативности, гармонии, красоты и исполнения самых заветных желаний. Будьте яркими, веселыми, позитивными, богатыми, почаще улыбайтесь и наслаждайтесь жизнью. Пусть этот год запомнится самыми счастливыми моментами и незабываемыми встречами, классными знакомствами, хорошими новостями.

Поздравления с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

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Поздравляю с Новым 2022 годом! Желаю, чтобы он принес вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он наполнится яркими красками, незабываемыми впечатлениями и радостными событиями. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

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Поздравляю с годом Тигра! Пусть он будет таким же ярким, мощным, грациозным и независимым, как это символичное животное. Пусть он принесет множество интересных встреч, финансовых благ, семейного уюта и благополучия.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.