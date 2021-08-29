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С Ореховым Спасом: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 августа, 06:30
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Помолитесь о своих родных людях, посвятите хлеб и орехи, попрощайтесь с летом и поздравьте близких людей с праздником
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступил вкусный, сытный, зрелый Ореховый Третий Спас, который ежегодно приходит к нам в самом конце лета, 29 августа.

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Это праздник щедрого урожая, природных даров, лесных орехов, созревшего хлеба, зерна, холстов, водоемов и наступления осени.

Обязательно поздравьте родных людей, знакомых и друзей с Ореховым Спасом и пожелайте щедрости, теплоты, сытости, изобилия и достатка. А еще отправьте им красивые открытки и тематические картинки в праздник Третьего Спаса.

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Добрые поздравления с Ореховым Спасом в прозе

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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

С Ореховым Спасом: открытки и пожелания
С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет в вашу семью силу и веру крепкую, как орех, пусть в вашем доме царит благополучие и мир. Желаю здравия, благоденствия, чистоты души и радости сердца.

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С Ореховым Спасом: открытки и пожелания
С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

С Ореховым Спасом: открытки и пожелания
С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

Позитивные поздравления с Ореховым Спасом в стихах

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***

Праздник светлый, православный,
Он зовется Третий Спас.
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.

С Ореховым Спасом: открытки и пожелания
С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

***

Пускай подарит Хлебный Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!

С Ореховым Спасом: открытки и пожелания
С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

***

Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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