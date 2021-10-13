С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные открытки, картинки и поздравления

14 октября украинцы отмечают красивый, значимый и радостный осенний праздник Покров Пресвятой Богородицы.
Мы собрали для вас эффектные, нежные, добрые, милые и позитивные открытки с наилучшими пожеланиями в день Покрова, которые вы можете отправить своим родным, близким и друзьям.
С праздником Покрова: поздравления в стихах
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Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива,
Здоровья, света, мира, счастья,
В Покрова день и навсегда!
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С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.
Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.
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Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье и любовь, и сострадание.
Пусть царствует весна и мир в округе,
Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть ангел светлый на пути стоит.
И свято всю семью вовек хранит.
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Благословения желаю,
Пусть Матерь Божья вас хранит,
Покров над вами простилает,
Прочь прогоняя боль обид.
Побольше радости и мира
Пусть принесет она семье,
Чтоб сердце открывалось шире,
Чтоб счастье было в каждом дне.
Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе
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Поздравляю с Покровом! Пусть мир к тебе будет добрым и отзывчивым, пусть каждый день оставляет приятные воспоминания, пусть все дела оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведёт тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.
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Пусть праздник Покрова Пресвятой Богородицы принесет мир, свет, надежду и радость в вашу семью. Пусть Божий покров укроет вас от всех бурь и невзгод. Пусть жизнь ваша будет праведной и счастливой. Пусть в вашем сердце поселится доброта, в душе всегда будет вера в лучшее, а в доме – благополучие, мир и покой.
Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы-2021.