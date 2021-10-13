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С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные открытки, картинки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
13 октября, 16:21
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Поздравляем с Покровом Пресвятой Богородицы-2021 и желаем счастья, благополучия, мира, гармонии, процветания вам и вашим семьям.
С Покровом Пресвятой Богородицы: поздравительные открытки
С Покровом Пресвятой Богородицы: поздравительные открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

14 октября украинцы отмечают красивый, значимый и радостный осенний праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Мы собрали для вас эффектные, нежные, добрые, милые и позитивные открытки с наилучшими пожеланиями в день Покрова, которые вы можете отправить своим родным, близким и друзьям.

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С праздником Покрова: поздравления в стихах

***

Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.

Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива,
Здоровья, света, мира, счастья,
В Покрова день и навсегда!

Картинки и Открытки с Покровом Пресвятой Богородицы
Картинки и Открытки с Покровом Пресвятой Богородицы / Фото: bonnycards

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***

С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.

Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.

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Картинки с праздником Покров Пресвятой Богородицы
Картинки с праздником Покров Пресвятой Богородицы / Фото: bonnycards

***

Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье и любовь, и сострадание.
Пусть царствует весна и мир в округе,
Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть ангел светлый на пути стоит.
И свято всю семью вовек хранит.

Покров Пресвятой Богородицы: картинки / Фото: bonnycards
Покров Пресвятой Богородицы: картинки / Фото: bonnycards

***

Благословения желаю,
Пусть Матерь Божья вас хранит,
Покров над вами простилает,
Прочь прогоняя боль обид.
Побольше радости и мира
Пусть принесет она семье,
Чтоб сердце открывалось шире,
Чтоб счастье было в каждом дне.

Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы / Фото: bonnycards
Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы / Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе

***

Поздравляю с Покровом! Пусть мир к тебе будет добрым и отзывчивым, пусть каждый день оставляет приятные воспоминания, пусть все дела оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведёт тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

14 октября Покров: картинки и поздравления
14 октября Покров: картинки и поздравления / Фото: bonnycards

***

Пусть праздник Покрова Пресвятой Богородицы принесет мир, свет, надежду и радость в вашу семью. Пусть Божий покров укроет вас от всех бурь и невзгод. Пусть жизнь ваша будет праведной и счастливой. Пусть в вашем сердце поселится доброта, в душе всегда будет вера в лучшее, а в доме – благополучие, мир и покой.

Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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