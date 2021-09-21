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СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

С Рождеством Пресвятой Богородицы-2021: эффектные картинки, красочные открытки, поздравления и стихи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 сентября, 06:20
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Не забудьте сегодня поздравить со святым Рождеством Богородицы самых любимых, дорогих, родных, близких людей, друзей, знакомых и коллег.
С Рождеством Пресвятой Богородицы: картинки и поздравления
С Рождеством Пресвятой Богородицы: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

21 сентября православные традиционно отмечают Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В праздничный День Рождения Божией Матери поздравьте всех дорогих и любимых людей, пожелайте им света, добра, мира, тепла, благополучия, здоровья и любви. А также отправляйте красивые тематические картинки и поздравительные открытки с праздником Рождества Богородицы.

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Добрые стихи в день Рождества Пресвятой Богородицы

***

Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас!
Пусть всегда бережет вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.

Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.

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Поздравления в праздник Рождества Богородицы
Поздравления в праздник Рождества Богородицы / Фото: Pixabay

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю тебя!
Я желаю здоровье и силы,
И пусть счастлива будет семья,

Сохранит пусть Царица Небесная
От беды, от несчастий, от ссор.
Пусть наполнится светом гармонии
Твой счастливый и радостный дом.

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С праздником Рождества Пресвятой Богородицы
С праздником Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: Pinterest

***

В ясный день осенний листья
Ветер ввысь поднимет вмиг,
Богородицы Пречистой
В небе складывая лик.

Славься, Дева Пресвятая,
Славься, Радостная Мать,
В честь тебя, как в вешнем мае,
Будет солнышко сиять!

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы
С праздником Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: Pinterest

Душевные поздравления с днем Рождества Пресвятой Богородицы в прозе

***

С великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы! Пусть в Рождество Богородицы вам светит луч, который укажет верный путь для решения любых задач. Пусть все ваши дни будут теплыми, мирными, радостными, в окружении любимых и близких людей.

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы
С праздником Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: Pinterest

***

Поздравляю со значимым для всех православных днем Рождества Пресвятой Богородицы, подарившей миру Спасителя Иисуса Христа. Желаю в этот добрый и чудесный праздник мира, добра, радости, любви, счастья и душевного спокойствия. Пусть Святая Богородица помогает вам Своїми молитвами.

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы
С праздником Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: bonnycards

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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