С Рождеством Пресвятой Богородицы-2021: эффектные картинки, красочные открытки, поздравления и стихи

21 сентября православные традиционно отмечают Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
В праздничный День Рождения Божией Матери поздравьте всех дорогих и любимых людей, пожелайте им света, добра, мира, тепла, благополучия, здоровья и любви. А также отправляйте красивые тематические картинки и поздравительные открытки с праздником Рождества Богородицы.
Добрые стихи в день Рождества Пресвятой Богородицы
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Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас!
Пусть всегда бережет вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.
Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю тебя!
Я желаю здоровье и силы,
И пусть счастлива будет семья,
Сохранит пусть Царица Небесная
От беды, от несчастий, от ссор.
Пусть наполнится светом гармонии
Твой счастливый и радостный дом.
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В ясный день осенний листья
Ветер ввысь поднимет вмиг,
Богородицы Пречистой
В небе складывая лик.
Славься, Дева Пресвятая,
Славься, Радостная Мать,
В честь тебя, как в вешнем мае,
Будет солнышко сиять!
Душевные поздравления с днем Рождества Пресвятой Богородицы в прозе
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С великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы! Пусть в Рождество Богородицы вам светит луч, который укажет верный путь для решения любых задач. Пусть все ваши дни будут теплыми, мирными, радостными, в окружении любимых и близких людей.
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Поздравляю со значимым для всех православных днем Рождества Пресвятой Богородицы, подарившей миру Спасителя Иисуса Христа. Желаю в этот добрый и чудесный праздник мира, добра, радости, любви, счастья и душевного спокойствия. Пусть Святая Богородица помогает вам Своїми молитвами.
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