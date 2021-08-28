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С Успением Пресвятой Богородицы-2021: трогательные поздравления и открытки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 августа, 11:50
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Поздравляем со светлым церковным праздником Успения Пресвятой Богородицы и желаем здоровья, мира, света, добра и процветания
С Успением Богородицы: картинки, открытки и поздравления
С Успением Богородицы: картинки, открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 августа, наступил важный церковный праздник – Успение Пресвятой Богородицы-2021, который знаменует кончину Божией Матери и вознесению на небеса к Иисусу Христу и вечной жизни.

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Предлагаем вам красивые поздравления, нежные картинки и открытки с Успением Богородицы, которые вы можете адресовать всем родным и близким людям, друзьям, коллегам и знакомым в этот праздник.

С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления
С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления / Фото: Bipbap

Успение Пресвятой Богородицы-2021: поздравления в прозе

***

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Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за всё хорошее и доброе, посланное тебе.

С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления
С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления / Фото: bonnycards

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой – жизнь, искренней – улыбка, радостной – надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.

С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления
С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления / Фото: bonnycards

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***

Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.

С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления
С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления / Фото: bonnycards

***

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.

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С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления
С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления / Фото: Bipbap

Успение 28 августа: поздравления в стихах

***

Пресвятой Богородицы Успение,
Отмечаем мы августовским днем,
Ее Сын подарил нам Спасение,
В Ее честь мы молитвы поем!

Воспарила душа Ее к Богу,
С Сыном рядом, осталась навек,
Она страждущим, дарит подмогу,
Всегда помни о том, человек!

В этот день я желаю всем счастья,
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья,
Всем здоровья, удачи, любви!

С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления
С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления / Фото: Bipbap

***

Я желаю в праздник святой
Много счастья и в душах тепла,
Пусть наполнится мир добротой,
Чтобы жизнь всегда мирной была!

Богородица пусть вам пошлет
Лишь удачу, достаток, здоровье,
И сердца, непременно, зальет
Только чистой и светлой любовью!

С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления
С Успением Пресвятой Богородицы: поздравления / Фото: Bipbap

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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