Щедривки на Старый Новый год 2022: короткие и прикольные тексты, которые легко выучить

Подборка коротких веселых и смешных щедривок для детей и взрослых: разучите украинские обрядовые песни

Щедривки на Старый Новый год 2022: картинки, прикольные и веселые тексты / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 13 января православные украинцы будут встречать Старый Новый год. Традиционно в этот праздник нужно щедровать, петь обрядовые песни-щедривки, желать добра и благополучия всем людям. Это любят делать как взрослые, так и дети, нужно только собрать веселый музыкальный коллектив из нескольких участников.

Мы собрали для вас множество красивых и смешных песен-щедривок на русском и украинском языке, коротких текстов, которые легко разучить и запомнить взрослым и детям.

Реклама

Лучшие щедривки на Старый Новый год

***

Я щедрую-посіваю…

Дайте грошей! Більш не знаю!

Щедривки на Старый Новый год: короткие тексты / Фото: pinterest

Реклама

***

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Популярные щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

Реклама

***

Щедрик-ведрик! Де вареник,

Ковбаса і сало?

Не дивіться на фігуру –

Мені завжди мало!

Лучшие щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Щедрую, щедрую,

Колбасу чую.

Колбасы нету –

Давайте конфеты.

Старый Новый год: красивые щедривки / Фото: pinterest

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрые щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Ми щедрівку заспіваєм,

Щастя й долі побажаєм,

Ось прийшли вам щедрувати,

Щоб усіх пошанувати.

Щедрий вечір за вікном,

Новий рік щоб був з вином,

Від їди щоб стіл ломився,

І щоб хліб не перевівся.

Современные прикольные щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Я щедрую і заспіваю,

Гроші в блоги засіваю,

Щоб росли шалені бакси,

Євро, гривні та рублі,

Щоб жили ви як у казці,

І щасливими були!

Веселые щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Я прийшов пощедрувати –

Час вам двері відкривати!

Нащедрую в дім вам щастя,

Щоб минали всі напасті,

Щоб бажання спрацювало,

Дайте хліба. Можна з салом,

Як сто грам до сала буде,

То ви точно – добрі люди!

Красивые щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.