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Щедривки на Старый Новый год 2022: короткие и прикольные тексты, которые легко выучить

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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12 января, 17:46
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Подборка коротких веселых и смешных щедривок для детей и взрослых: разучите украинские обрядовые песни
Щедривки на Старый Новый год 2022: картинки, прикольные и веселые тексты
Щедривки на Старый Новый год 2022: картинки, прикольные и веселые тексты / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 13 января православные украинцы будут встречать Старый Новый год. Традиционно в этот праздник нужно щедровать, петь обрядовые песни-щедривки, желать добра и благополучия всем людям. Это любят делать как взрослые, так и дети, нужно только собрать веселый музыкальный коллектив из нескольких участников.

Мы собрали для вас множество красивых и смешных песен-щедривок на русском и украинском языке, коротких текстов, которые легко разучить и запомнить взрослым и детям.

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Лучшие щедривки на Старый Новый год

***

Я щедрую-посіваю…
Дайте грошей! Більш не знаю!

Щедривки на Старый Новый год: короткие тексты / Фото: pinterest
Щедривки на Старый Новый год: короткие тексты / Фото: pinterest

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***

Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!

Популярные щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest
Популярные щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

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***

Щедрик-ведрик! Де вареник,
Ковбаса і сало?
Не дивіться на фігуру –
Мені завжди мало!

Лучшие щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest
Лучшие щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Щедрую, щедрую,
Колбасу чую.
Колбасы нету –
Давайте конфеты.

Старый Новый год: красивые щедривки / Фото: pinterest
Старый Новый год: красивые щедривки / Фото: pinterest

***

Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрые щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest
Добрые щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Ми щедрівку заспіваєм,
Щастя й долі побажаєм,
Ось прийшли вам щедрувати,
Щоб усіх пошанувати.
Щедрий вечір за вікном,
Новий рік щоб був з вином,
Від їди щоб стіл ломився,
І щоб хліб не перевівся.

Современные прикольные щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest
Современные прикольные щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Я щедрую і заспіваю,
Гроші в блоги засіваю,
Щоб росли шалені бакси,
Євро, гривні та рублі,
Щоб жили ви як у казці,
І щасливими були!

Веселые щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest
Веселые щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Я прийшов пощедрувати –
Час вам двері відкривати!
Нащедрую в дім вам щастя,
Щоб минали всі напасті,
Щоб бажання спрацювало,
Дайте хліба. Можна з салом,
Як сто грам до сала буде,
То ви точно – добрі люди!

Красивые щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest
Красивые щедривки на Старый Новый год / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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