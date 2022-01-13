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Щедровки для детей 2022: короткие, на украинском и русском языках

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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13 января, 14:57
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Щедрый вечер в Украине празднуют 13 января, поэтому именно в этот день принято петь щедривки. А мы расскажем о лучших из них
Популярные щедровки 2022 для детей
Популярные щедровки 2022 для детей / Фото: Коллаж: Сегодня

Со Старым Новым годом 2022! Ранее мы рассказывали, когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2022 году. Поскольку дети обожают зимние праздники и ходить в гости к своим родным, предлагаем вам разучить вместе с ними популярные щедровки на пожелание добра, богатства и здоровья.

Щедровки — святочные народные песни, исполняемые во всех регионах Украины 13 января, на Старый Новый год. В них обычно величаются хозяева дома и их дети, желают богатого урожаю, благосостояния, приплода скота, хорошего роения пчел. Поэтическое слово в щедровках, как и в колядках, выполняет магическую функцию.

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Лучшие щедровки 2022 для детей на русском языке
Лучшие щедровки 2022 для детей на русском языке / Фото: Pinterest

Короткие щедровки 2022 для детей на русском языке

Щедрик-Петрик,
Дайте вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дайте кусок сала.
Выносите скорей,
Не морозьте детей!

***

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Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!

***

Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тетка, наварила,
Что ты тетка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.

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Прикольные щедровки на русском языке 2022
Прикольные щедровки на русском языке 2022 / Фото: Pixabay

Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.

***

За привет, за угощенье
Вы примите поздравленье!
Жить вам вместе лет до двести!
Счастья вам да крепкого здравия!
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытьем,
И богатством во всем,
И дай Бог вам, господа,
Здоровья на долгие года!

***

Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки.
Здравствуйте, с праздником!

Веселые щедровки 2022 для детей
Веселые щедровки 2022 для детей / Фото: Pinterest

Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!

Лучшие щедровки 2022 на украинском языке на Старый Новый год

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

***

Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрувала,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного караваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчало,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинця!

Красивые щедровки для детей на украинском языке 2022
Красивые щедровки для детей на украинском языке 2022 / Фото: pixabay.com

Щедрий вечір, добрий вечір
Я щедрую у дядька.
Дайте, дядьку, пиріжка.
Як не дасте пиріжка —
Візьму вола за рога,
Та й виведу на поріг,
I викручу правий ріг
Буду волом робити,
А рогом трубити.

***

Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!

***

Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!

Щедровки 2022 на украинском языке для детей
Щедровки 2022 на украинском языке для детей / Фото: Pinterest

Щедрик ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Ще того мало —
Дайте сала,
А як донесу,
Дайте й ковбасу.

***

Меланочка ходила,
Василечка просила:
– Василечку, мій братечку,
Пусти мене у хаточку.
Радуйтеся, люди,
До вас свято буде,
Столи застеляйте,
Нам пиріг давайте.

Самые лучшие щедровки 2022 на украинском языке
Самые лучшие щедровки 2022 на украинском языке / Фото: pixabay.com

Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.

Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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