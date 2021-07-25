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Сколько выходных будет на День Независимости Украины-2021

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 июля, 16:12
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Август подарит украинцам самые длинные выходные на празднование Дня Независимости страны в 2021 году
Выходные на День Независимости Украины
Выходные на День Независимости Украины / Фото: Сегодня

Последний летний месяц богат народными, церковными и государственными праздниками, самый главный из которых – День Независимости Украины. Это официальный государственный выходной.

Он ежегодно отмечается 24 августа, начиная с 1991 года, и нынешним летом мы будем праздновать 30-летний юбилей независимости нашей страны.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Сколько выходных на День Независимости Украины-2021

В 2021 году 24 августа выпадает на вторник. Тем не менее у нас будет не один, а сразу четыре выходных дня.

Дело в том, что украинское правительство рекомендовало перенос рабочего дня: с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа.

Таким образом, благодаря переносу одного рабочего дня, украинцы в 2021 году по случаю празднования Дня Независимости получат пролонгированные выходные четыре дня подряд – с субботы, 21 августа, по вторник, 24-е число.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2021 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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