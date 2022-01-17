Солнце в Козероге – как это влияет на каждого человека, его характер и настроение

Козерог – один из четырех "главных" или "кардинальных" знаков Зодиака в астрологии. К числу главных знаков также относятся Овен, Рак и Весы

Козерог – знак, связанный с зимой. Когда Солнце входит в знак Козерога, в наших широтах начинается астрономическая зима.

На этот раз Солнце вошло в знак Козерога 21 декабря 2021 в 17:59. Солнце останется в этом знаке до 20 января 2022. А 20 января в 4:39 утра Солнце покинет знак Козерога и войдет в знак Водолея.

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Когда Солнце в Козероге, у людей много свободного времени. Они веселятся и отдыхают. Но сам этот знак не любит праздность. Поэтому время, не занятое работой, астрологи рекомендуют потратить на планирование. Полезно даже просто думать о будущем, своих перспективах и целях на весь следующий год.

Исторически новогодние пожелания у нас связаны с планами. Мы желаем близким добиться успеха, обрести себя, сделать карьеру, заработать денег, найти любовь. Все это в духе влияния знака Козерога, которому свойственна последовательность, планомерность, целеустремленность.

Когда Солнце в Козероге, любые усилия приносят результат. Не бойтесь нагружать себя делами, думать о карьере, говорить с начальством о повышении зарплаты – сейчас или в перспективе, брать на себя ответственность.

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Этот период не слишком хорош для заработков, но он может ознаменоваться заключением договоров, трудоустройством и другими событиями, которые принесут вам доходы в перспективе.

Период, когда Солнце в Козероге, хорош для экономии. Делать покупки лучше близким, детям, любимым. А себя не слишком баловать. Тот, кто много тратит на себя в подобный период, рискует в перспективе остаться без денег.

Солнце в Козероге – не лучший момент, чтобы кардинально что-то менять в личной жизни. Но уже сложившиеся отношения могут укрепиться и наполниться новым смыслом. Также в этом году период Солнце в Козероге может быть связан с возобновлением отношений, которые ранее прервались. Мало того, эти отношения могут оказаться необычайно бурными и сексуальными.

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Солнце в Козероге – это период, когда надо внимательно следить за здоровьем. Повышается риск травм, ушибов, переломов, ведь Козерог – знак, который управляет человеческим скелетом, костями. Также в период, когда Солнце находится в Козероге, может начаться обострение хронических заболеваний.

Однако также Козерог связан с медициной. Поэтому этот период отлично подходит, чтобы заняться своим здоровьем, начать курс медицинских процедур и даже решиться на операцию, если в ней есть необходимость.

Козерог – знак стоматологов. Так что если вы решили лечить зубы, то сейчас – лучший момент. В следующий раз такое благоприятное стечение обстоятельств для удаления зубов, протезирования, пломбирования начнется только в конце марта.

Иногда прохождение Солнца по знаку Козерога может быть связано с плохим настроением, тоской и даже депрессией. В период с 11 по 20 января подобные переживания могут быть ощутимыми для многих. В эти дни лучше больше бывать на людях, общаться. Причем, общение предпочтительнее душевное, в тихом месте, в привычном кругу. Клубы, дискотеки и другие подобные приключения менее предпочтительнее, чем визит в гости или встреча в уютном ресторанчике.

Период Солнца в Козероге отлично подходит для планирования и осуществления дел, связанных с недвижимостью. Вы можете обдумывать покупку квартиры, продажу или ремонт. Эти долгие и хлопотные дела лучше начать, пока Солнце в Козероге. Даже если они не завершатся быстро, в таком случае они не доставят вам лишних хлопот.

Знак Козерога не слишком благоприятен для поездок, путешествий. Если уж вы собираетесь в дорогу, то лучше пусть ваш тур будет непродолжительным. А еще лучше – на небольшое расстояние, в пределах Украины.

Пока Солнце в Козероге, в политике сохранится стабильность. Никаких особых потрясений или происшествий. Но может быть тревога, неуверенность в перспективах.

Люди в этот период часто задумываются о том, как защитить себя, своих близких, а также имущество, которым они владеют. Лучше не только думать, но и воплощать планы. Фантазеров и мечтателей Козерог не особо жалует.

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