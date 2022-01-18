Солнце в Водолее – как это влияет на каждого человека, его характер и настроение

Водолей в астрологии считается непредсказуемым и парадоксальным знаком. Пока Солнце проходит через этот знак, могут происходить различные сюрпризы – от погодных до политических

Водолей – один из трех зимних знаков. К зимним знакам астрологи относят также Козерог и Рыбы.

В этом году Солнце входит в знак Водолея 20 января 2021 в 4:39 по киевскому времени. Солнце останется в этом знаке до 18 февраля 2022. А 18 февраля в 18:42 Солнце покинет знак Водолея и войдет в знак Рыб.

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Первые изображения знака Водолея появились еще в Древнем Египте. Его изображали с вытянутыми вперед руками, и с чашей в каждой из них. В одной чаше – живая вода, в другой – мертвая.

Считается, что Водолей – знак, который держит связь между Землей и Космосом. Символически эту связь изображают, как воду, льющуюся с небес. Но и другие "виды связи с космосом" также имеют отношение к знаку Водолея, например, электричество и радиоволны.

Известные Водолеи и характеристика знака

Люди, родившиеся под знаком Водолея, почти всегда немного "космонавты". Они хоть чуть-чуть, да не от мира сего. Водолеи оригинальны, даже экстравагантны. Их интересует все новое и необычное. Среди них много выдающихся ученых, поэтов, музыкантов.

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Таким количеством великих ученых, как среди Водолеев, не может похвастаться ни один другой знак Зодиака. Ну, например, выдающиеся Водолеи:

изобретатель электрической лампочки Томас Эдисон,

один из основоположников космического естествознания Александр Чижевский,

астрономы Галилео Галилей и Николай Коперник,

Чарльз Дарвин, который создал теорию эволюции,

Андре Мари Ампер – физик, который доказал существование электрического тока,

Лев Ландау – физик-теоретик, один из создателей советского проекта атомной бомбы,

Сергей Капица – тоже физик и математик, который также считается одним из основоположником клиодинамики (науки, изучающей исторические процессы по математическим моделям).

Вообще, Водолей – знак гениальности. Каждый Водолей обладает особенным, уникальным даром. Правда, дар этот может быть не особо применим с практической точки зрения.

Будут форс-мажоры – чего ждать, пока Солнце проходит через знак Водолея

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Когда Солнце в Водолее, космические силы обязательно вмешиваются в земную жизнь. Людей это скорее напрягает, чем радует.

Допустим, вы спланировали ближайшие дни. Намерены спокойно работать и развлекаться в свободное время. И тут, бац! – вмешались космические силы. Все ваши планы спутались, в голове хаос.

Водолей всегда вносит немного хаоса в земные дела. Пока Солнце в Водолее, планов лучше не строить. Нужно готовиться к переменам. Еще лучше – самому эти перемены создавать. Тогда вы будете соответствовать энергетике этого знака.

Например, начальство собрало всех на совещание. Говорит, почему продажи не растут. Вы говорите – причина в неэффективном управлении, также надо менять систему логистики. Все оживляются, шумят, спорят. Если вы так сказали, значит, вы ощущаете на себе энергетику Водолея.

Водолей – это знак обновления, реформации. Часто перемены воспринимаются болезненно. Но они необходимы, поскольку без обновления зачахнет любое общество, фирма или проект.

Наш президент Владимир Зеленский по гороскопу – Водолей. Многие ругают его за спорные решения. Но пришел Зеленский к власти на волне ожидания обновления страны. То есть, именно как Водолей. И больше всего его не любят консерваторы. Те, кто не хочет перемен.

Вице-премьер Михаил Федоров, который создал Дію, тоже Водолей. И его новшество опять-таки водолейское. Дія – непривычная штука, многим трудно ее освоить. Но это все же удобнее, чем стоять в очередях к кабинетам мелких бюрократов, чтобы получить какое-нибудь ерундовое разрешение.

Проблема только в том, что кроме сознательного обновления, по инициативе Зеленского или вашего босса, события, нарушающие планы, могут происходить и сами собой, пока Солнце в Водолее. Одним словом, могут быть форс-мажоры.

Солнце в Водолее – чего ждать в 2022 году

Пока Солнце проходит знак Водолея в 2022 году, готовьтесь к некоторому хаосу, неразберихе и путанице. Ваши планы могут меняться, а ожидания и надежды не оправдаются. Впрочем, не все. Если вы хотите узнать что-то новое или заняться делом, совершенно непривычным для себя, Водолей будет полностью на вашей стороне.

Пока Солнце в Водолее, ваша карьера под угрозой. На рост в карьерной лестнице лучше не рассчитывать. Зато этот период отлично подходит, чтобы уволиться со старой работы и тут же устроиться на новую. Также момент хорош для адаптации в новом коллективе, новых знакомств.

Также этот период хорош, чтобы устанавливать новые деловые связи. Особенно удачно сможете завязать новые контакты с иностранными компаниями. Хотите преуспеть – ищите партнеров за рубежом.

Водолей – знак, совершенно равнодушный к деньгам. Важные сделки лучше не планировать на период, когда Солнце в Водолее. Это особенно касается таких вопросов, как покупка или продажа недвижимости или авто.

Зато в это время хорошо брать деньги в долг или привлекать инвестиции. Также самые необычные и даже рискованные формы заработка, игра с криптовалютой и может быть азартные игры, могут принести хороший доход. Но мы против азарта.

Если вы бы хотели привлечь средства друзей на общее дело, то лучшего момента, чем период Солнца в Водолее, вам не найти. Вообще, Водолей – знак, связанный с дружбой. Вы можете рассчитывать, что друзья сейчас придут на помощь, поддержат. Также сейчас можно укреплять дружеские связи и обзаводиться новыми знакомствами.

К сожалению, нельзя того же сказать о делах любовных. Пока Солнце в Водолее, возрастает вероятность разрывов. Или же вы можете ощущать охлаждение чувств к любимому человеку. В этот период легко ощутить разочарование.

В то же время легко добиться взаимопонимания с любимым человеком по житейским вопросам. Еще интереснее обсуждать с ним мировоззренческие темы – говорите о книгах, фильмах или философии. Или даже о политике.

Период Солнца в Водолее, как правило, не лучший для того, чтобы заводить новые романы. Чаще всего бывает так: думали влюбиться, а нашли себе доброго друга.

Солнце в Водолее – это момент, который отлично подходит для путешествий. Если у вас есть свободное время, подумайте о поездке за границу. Она обеспечит вам кучу позитивных эмоций и впечатлений. Кроме того, поездки сейчас приносят удачу, могут обернуться неожиданными достижениями.

Водолей – знак для здоровья, в целом, нейтральный. Но когда Солнце в Водолее, ослабляется иммунитет человека. И желательно его усиливать: больше физических нагрузок, больше витаминов. А еще лучше – как можно больше солнечного света. Полезно загорать.

Специфические болезни Водолея – растяжения связок, крепатура. Особенно уязвимы ноги, берегите их.

Кому больше всего повезет, когда Солнце в Водолее

Больше всего повезет:

Ученым, преподавателям и студентам – это их месяц

Изобретателям, новаторам, тем, кто ставит эксперименты

Новым проектам в youtube – то, что начато при Солнце в Водолее, будет быстро набирать популярность

Политикам, которые выступают против действующей власти

Бизнесменам, которые решили открыть свое дело

А также надо иметь в виду, что Водолей благоприятствует многим людям. В частности:

Тем, кто намерен путешествовать, посетить другие страны

Тем, кто хочет сменить работу

Тем, кто ищет новых друзей.

Водолей – знак России

У каждой страны есть свой знак-покровитель. У России – это Водолей. У Украины – Телец. Эти два знака мало совместимы, с точки зрения астрологии.

Пока Солнце в Водолее, противостояние Украины и России не утихнет. Особенно волнительный в этом плане момент: 1 февраля.

Астрология – наука о вероятностях, поэтому точно ответить на вопрос, будет ли российское вторжение, астрологи не могут. Но вероятность такого поворота событий по-прежнему высока.

Наш прогноз в том, что ситуация разрешится, когда Солнце покинет знак Водолея. То есть, ближе к середине февраля.

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