Старый Новый год 2022: что нельзя делать 13 и 14 января

В Щедрый вечер ни в коем случае нельзя грустить, а на Василия с самого утра девушкам нельзя ходить по гостям и посевать.

На Старый Новый год девушкам разрешено щедровать, а вот посевать должны исключительно мужчины / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 13 на 14 января наступит очередной новогодний праздник, правда, постаревший на две недели. Дело в том, что украинцы на этот раз будут отмечать Новый год 2022 по старому летоисчислению – отсюда и название Старый Новый год.

На Старый Новый год есть свои традиции, обычаи и запреты. Что ни в коем случае нельзя делать в праздник 13 и 14 января , читайте в нашей статье.

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На праздник традиционно семья собирается за богато накрытым столом, все загадывают желания, просят друг у друга прощения за возможные обиды и встречают Новый год. А еще в Щедрый вечер на Меланию веселятся, ходят по домам, устраивают театрализованные представления с козой Маланкой, переодеваниями, щедрованиями, пожеланиями щедрого, урожайного и богатого года.

На следующий, Васильев день, 14 января , празднование продолжается. Только теперь пожелания и песни-щедровки сменяются посевалками.

Что нельзя делать на Старый Новый год

в этот значимый праздник нельзя заниматься грязной и серьезной домашней работой : шить, стирать, убирать, строить и т.д.;

: шить, стирать, убирать, строить и т.д.; как и во все другие праздники, категорически нельзя ссориться и ругаться ;

; не нужно грустить и быть в унынии , потому что, как встретите Новый год, так его и проведете;

, потому что, как встретите Новый год, так его и проведете; ни в коем случае нельзя никому желать плохого , ведь в это время желаниям свойственно сбываться;

, ведь в это время желаниям свойственно сбываться; не стоит в праздничный вечер выносить мусор из дома ;

; на Старый Новый год ни в коем случае нельзя давать в долг , чтобы весь год не ходить в должниках;

, чтобы весь год не ходить в должниках; встречать Новый год хоть по новому, хоть по старому стилю нельзя в старой и грязной, а также черной и мрачной одежде ;

; важно искренне простить всех, а вот держать в себе обиду и быть злопамятным нельзя;

нельзя; девочкам и женщинам ни в коем случае нельзя ходить посевать , потому что первым в дом в наступившем году, согласно приметам, должен войти мужчина – это к удаче.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.