Старый Новый год-2022: интересные традиции, приметы и ритуалы

Загаданное желание обычно исполняется, 14 января первым в дом должен войти мужчина, а съесть вареник с капустой означает богатство в наступившем году.

Старый Новый год: главные традиции, приметы и ритуалы народного праздника / Фото: Коллаж: Сегодня

Старый Новый год 2022 украинцы будут встречать в ночь с 13 на 14 января . В нынешнем году праздник удачно присоседился к выходным субботе и воскресенью, так что ему можно посвятить три дня подряд.

На Старый Новый год есть много давних традиций, интересных обычаев и ритуалов , дошедших до нашего времени, а также народных примет, на которые стоит обратить внимание.

Реклама

Старый Новый год: традиции и обряды праздника

Канун Старого Нового года получил название Щедрый вечер . В это время было принято готовить разнообразие скоромных блюд и накрывать богатый стол. Подавали холодец, колбасы, мясо, буженину, подчеревок, пироги, вареники, блины и многое другое.

Главным угощением праздника, конечно же, была щедрая кутья . В отличие от обычной, щедрую кутью сдабривали салом, смальцем, маслом или сливками.

На Старый Новый год главное блюдо на столе – щедрая кутья, которую заправляют сливками или маслом / Фото: Depositphotos

Реклама

На Старый Новый год за общим столом традиционно собиралась вся семья . В этот день просили друг у друга прощения, загадывали желания, а еще весело проводили время, пели и танцевали.

Любимое занятие для незамужних девушек на Старый Новый год – это гадать и ворожить. А все потому, что это время считалось мистическим и самым правдивым, чтобы узнать свою судьбу, будущее, встречу с суженым и дату свадьбы.

Также гадали на варениках , которые готовили с разной начинкой. К примеру, вареник с вишней – к искушению, с капустой – к деньгам. Кольцо обещает свадьбу в новом году, нитка – к дальней дороге, пуговица – к обновке, перец и соль – к огорчениям.

Реклама

На Маланку, 13 января , люди организовывали бурные и шумные гуляния, с переодеваниями, вождением козы Маланки. Многие обряды сохранились до наших дней. К примеру, щедровальники ходят по домам, поют песни-щедривки и получают за это угощения и деньги.

На следующий день, 14 января, наступал Старый Новый год и Васильев день . В этот день с самого утра мальчики и парни ходят по домам и посевают зерном с пожеланиями щедрого года, хорошего достатка и доброго урожая, а вот женщины должны сидеть по домам. Плохая примета, если в Новый год первой в дом войдет женщина – год выдастся неудачным.

Приметы на Старый Новый год:

Всем известная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь , так что в этот праздник следует веселиться, радоваться и богато накрывать стол.

, так что в этот праздник следует веселиться, радоваться и богато накрывать стол. В праздник ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться , а также желать кому-то зла.

, а также желать кому-то зла. Если Старый Новый год встретить в новой одежде – год будет с обновками и нарядами.

– год будет с обновками и нарядами. На Старый Новый год, как и на Новый, нельзя брать и давать деньги в долг , чтобы весь год не быть в долгах.

, чтобы весь год не быть в долгах. Нельзя на Старый Новый год пересчитывать монеты , чтобы весь год не плакать.

, чтобы весь год не плакать. Если на Васильев день первым в дом войдет мужчина , то весь год будет удачный, а вот если женщина – невезучий.

, то весь год будет удачный, а вот если женщина – невезучий. На Маланку хорошо засылать сватов – больше шансов получить согласие, а не отказ.

– больше шансов получить согласие, а не отказ. Если дать согласие на брак в Старый Новый год, то семья будет счастливой.

в Старый Новый год, то семья будет счастливой. Хорошая погода на Старый Новый год – будет и хороший урожай.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.