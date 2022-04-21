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Страстная пятница-2022: что можно и нельзя делать

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21 апреля, 17:24
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Узнайте, как правильно провести Страстную пятницу 2022 согласно традициям, и какие правила нельзя нарушать.
Традиции Страстной пятницы
Традиции Страстной пятницы / Фото: Pexels, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Завтра, 22 апреля, наступит Страстная пятница в 2022 году. Это самый тяжелый и скорбный день в православном календаре . Церковь вспоминает страдания Иисуса Христа в Его последний день земной жизни.

Издавна он сопровождается многими народными и церковными традициями и запретами, которые важно соблюдать. Как правильно себя вести, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в Страстную пятницу , узнайте в нашей статье.

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Страстная пятница: главные традиции дня

  • Если есть возможность, пойдите в храм и помолитесь . В церквях на утрене зачитываются Двенадцать Евангелий, которые повествуют о событиях Страстной пятницы.
  • Этот день верующие должны провести в раздумьях о жизни , а также о страдании и смерти Иисуса Христа.
  • Если человек выдержит жажду в Страстную пятницу , то никакое питье не принесет вреда весь год.
  • Если после пятничного богослужения принести в дом двенадцать горящих свечей и оставить их догорать – это принесет достаток.
  • Кормящим матерям можно именно в Страстную пятницу отлучить младенца от груди , чтобы ребенок рос сильным и здоровым.
  • Помогите нуждающимся , подайте милостыню, проявите милосердие, займитесь волонтерством. Считается, что в этот день Христос ходит среди людей и просит о помощи.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Помимо традиций и ритуалов, в Страстную пятницу существует много запретов, которые нельзя нарушать.

  • В Страстную пятницу предписан самый строгий пост , запрещено есть до вечера, пока в церкви не совершат ритуал вынесения плащаницы Христа. Затем разрешен только хлеб с водой.
  • Категорически нельзя заниматься серьезной и грязной домашней работой : шить, стирать и убирать, работать на участке, копать, сажать растения, вбивать колья в землю и заколачивать гвозди.
  • В то же время подготовка к Пасхе не запрещена, но и нежелательна . Священники не накладывает запретов на приготовление пасок и куличей в этот день.
  • Нельзя развлекаться, веселиться, проводить торжества и праздники . Страстная седмица, а особенно пятница – это дни скорби.
  • В храмах не проводятся крестины, свадьбы и венчания .
  • В Страстную пятницу ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать , желать кому-то зла.

Ранее мы рассказывали, как можно каждый год рассчитать переходящие праздники по пасхальному календарю. А еще предлагали множество ярких идей с фото, как украсить пасхальный кулич-2022.

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