Страстная пятница-2022: что можно и нельзя делать

Узнайте, как правильно провести Страстную пятницу 2022 согласно традициям, и какие правила нельзя нарушать.

Традиции Страстной пятницы / Фото: Pexels, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Завтра, 22 апреля, наступит Страстная пятница в 2022 году. Это самый тяжелый и скорбный день в православном календаре . Церковь вспоминает страдания Иисуса Христа в Его последний день земной жизни.

Издавна он сопровождается многими народными и церковными традициями и запретами, которые важно соблюдать. Как правильно себя вести, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в Страстную пятницу , узнайте в нашей статье.

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Страстная пятница: главные традиции дня

Если есть возможность, пойдите в храм и помолитесь . В церквях на утрене зачитываются Двенадцать Евангелий, которые повествуют о событиях Страстной пятницы.

. В церквях на утрене зачитываются Двенадцать Евангелий, которые повествуют о событиях Страстной пятницы. Этот день верующие должны провести в раздумьях о жизни , а также о страдании и смерти Иисуса Христа.

, а также о страдании и смерти Иисуса Христа. Если человек выдержит жажду в Страстную пятницу , то никакое питье не принесет вреда весь год.

, то никакое питье не принесет вреда весь год. Если после пятничного богослужения принести в дом двенадцать горящих свечей и оставить их догорать – это принесет достаток.

и оставить их догорать – это принесет достаток. Кормящим матерям можно именно в Страстную пятницу отлучить младенца от груди , чтобы ребенок рос сильным и здоровым.

, чтобы ребенок рос сильным и здоровым. Помогите нуждающимся , подайте милостыню, проявите милосердие, займитесь волонтерством. Считается, что в этот день Христос ходит среди людей и просит о помощи.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Помимо традиций и ритуалов, в Страстную пятницу существует много запретов, которые нельзя нарушать.

В Страстную пятницу предписан самый строгий пост , запрещено есть до вечера, пока в церкви не совершат ритуал вынесения плащаницы Христа. Затем разрешен только хлеб с водой.

, запрещено есть до вечера, пока в церкви не совершат ритуал вынесения плащаницы Христа. Затем разрешен только хлеб с водой. Категорически нельзя заниматься серьезной и грязной домашней работой : шить, стирать и убирать, работать на участке, копать, сажать растения, вбивать колья в землю и заколачивать гвозди.

: шить, стирать и убирать, работать на участке, копать, сажать растения, вбивать колья в землю и заколачивать гвозди. В то же время подготовка к Пасхе не запрещена, но и нежелательна . Священники не накладывает запретов на приготовление пасок и куличей в этот день.

. Священники не накладывает запретов на приготовление пасок и куличей в этот день. Нельзя развлекаться, веселиться, проводить торжества и праздники . Страстная седмица, а особенно пятница – это дни скорби.

. Страстная седмица, а особенно пятница – это дни скорби. В храмах не проводятся крестины, свадьбы и венчания .

. В Страстную пятницу ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать , желать кому-то зла.

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