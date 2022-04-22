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Страстная пятница-2022: подборка тематических картинок, пожеланий и стихов

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22 апреля, 05:40
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Сегодня Страстная пятница: желаем вам мира, спокойствия, гармонии и укрепления веры.
Со Страстной пятницей: картинки, открытки и пожелания
Со Страстной пятницей: картинки, открытки и пожелания / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

22 апреля православные отмечают Страстную пятницу-2022. Несмотря на то, что она считается праздником, в этот день происходили печальные события – Страсти Христовы в последние дни земной жизни, распятие ради искупления людских грехов.

В этот день верующим важно задуматься о своей жизни, помолиться, раскаяться, попросить прощения у тех, кого могли обидеть, подумать о добром и светлом. А еще сделать что-то полезное и важное для других людей, особенно нуждающихся, пожелать им мира, здоровья, добра.

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Мы сделали подборку душевных, искренних, красивых картинок, открыток, пожеланий в Страстную пятницу .

Страстная пятница: красивые картинки и стихи

***

Страстная пятница настала,
Мы вспоминаем о Христе,
О чудесах, что совершил он,
И как распяли на Кресте.

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Не за горами Воскресенье,
Мы Пасху очень сильно ждем,
Придет к нам свет, любовь и счастье,
Покой и радость обретем!

Добрые пожелания и картинки в Страстную пятницу
Добрые пожелания и картинки в Страстную пятницу / Фото: Pexels

***

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В Страстную пятницу Христос
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть.
За нас он был казнен, страдал,
За нас земную жизнь отдал,
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл.
Сегодня пятница Страстная –
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь.
Воскреснет Бог, вернется радость,
Зажжет в душе покой и благость!

Страстная пятница: красивые картинки и пожелания
Страстная пятница: красивые картинки и пожелания / Фото: Pexels

***

Сегодня Пятница Страстная,
Желаю мира и добра,
Пусть вера в душах вам оставит
Лишь след смирения и добра.

Желаю страсти и тревоги
Вам силой веры победить.
С надеждой и большой любовью
Желаю непременно жить.

Очистите от боли душу,
Откройте Господу сердца,
Пускай надеждой и любовью
Всегда горят ваши глаза.

Со Страстной пятницей: пожелания и открытки
Со Страстной пятницей: пожелания и открытки / Фото: bonnycards

Со Страстной пятницей: пожелания своими словами

***

В этот праздничный и одновременно скорбный день хочу пожелать мира, благоденствия, всепрощения, терпения, умеренности во всем, а также доброты, терпимости и спокойствия!

Страстная пятница: лучшие стихи и картинки
Страстная пятница: лучшие стихи и картинки / Фото: Depositphotos

***

В Страстную пятницу желаю справедливости и праведности, духовного очищения, раскаяния и добродетели. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром наполнятся сердца.

Красивые картинки со Страстной пятницей
Красивые картинки со Страстной пятницей / Фото: bonnycards

Ранее мы рассказывали, как можно каждый год рассчитать переходящие праздники по пасхальному календарю. А еще предлагали множество ярких идей с фото, как украсить пасхальный кулич-2022.

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