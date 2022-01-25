Татьянин день-2022: незабываемые поздравления с именинами

Поздравляем с днем ангела Татьяны: адресуйте именинницам самые лучшие пожелания, а также нежные картинки, стихи и открытки.

Татьянин день: стихи, картинки, открытки и поздравления с именинами и днем ангела / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 25 января, все Тани, Татьяны, Танечки и Танюши отмечают свои именины. Настал их добрый и светлый праздник – Татьянин день.

Имя Татьяна в переводе с древнегреческого языка означает "устроительница", "учредительница". Женщин с этим именем отличает настойчивость, любознательность, эрудированность, тяга к обучению, целеустремленность и неизменное желание достичь своих целей в жизни. Недаром именно Татьяна считается покровительницей студенчества.

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Мы с радостью присоединяемся к наилучшим пожеланиям и дарим вам множество теплых и душевных слов, а также яркие поздравительные открытки, тематические картинки, добрые стихи с Днем ангела Татьяны .

С именинами Татьяны: красивые поздравления в стихах

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Зимний день, холодный, снежный.

Все деревья в серебре.

День Татьяны – милой, нежной,

Отмечаем в январе.

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В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний

Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря,

Потому что ты, Татьяна –

Королева января!

С днем ангела Татьяны: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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С Днем Татьяны поздравляю,

Покровительства желаю,

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью!

С именинами Татьяны: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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В Татьянин день тебя я поздравляю,

Везенья, денег, радости желаю,

Здоровья, шарма, больше доброты,

Быть чистым воплощеньем красоты,

Быть искренней, прекрасной и надежной,

Чтоб огорченье стало невозможным.

Желаю счастья, ведь его достойна ты,

Пусть сбудутся заветные мечты!

С днем ангела Татьяны: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Татьянин день – красивый праздник.

Я поздравляю всех Татьян!

Пусть будет дом ваш полон счастьем,

Здоровой будет пусть семья!

День ангела Татьяны: яркие картинки / Фото: pinterest

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День святой Татьяны – это праздник твой!

Именины радость пусть несут с собой.

Я желаю, чтобы было у тебя

В жизни много света, счастья и тепла!

Поздравительные картинки и стихи с Днем Татьяны / Фото: pinterest

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В этот день морозный,

Танечка, прими

Пожеланья счастья,

Радости, любви.



Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

Открытки и картинки в День именин Татьяны / Фото: pinterest

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Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма,

Здоровой будь, красивой,

Всегда такой же милой,

Влюбленной и любимой,

Улыбчивой, счастливой,

Ты – лучшая подружка!

С Днем ангела, Танюшка!

Красивые картинки и поздравления с Днем Татьяны / Фото: pinterest

Лучшие поздравления Татьяне с днем ангела в прозе

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Неугомонная, яркая, добрая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела! Будь всегда уверенной в себе, смотри в будущее с надеждой, не оглядывайся в прошлое и живи счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет чудесным каждый твой день!

Поздравления с именинами Татьяне: яркие картинки / Фото: pinterest

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С Днем святой Татьяны, наша милая именинница! Пусть в этот день твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю любви, мира, счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

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