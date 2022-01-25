Татьянин день-2022: незабываемые поздравления с именинами

Сегодня, 25 января, все Тани, Татьяны, Танечки и Танюши отмечают свои именины. Настал их добрый и светлый праздник – Татьянин день.
Имя Татьяна в переводе с древнегреческого языка означает "устроительница", "учредительница". Женщин с этим именем отличает настойчивость, любознательность, эрудированность, тяга к обучению, целеустремленность и неизменное желание достичь своих целей в жизни. Недаром именно Татьяна считается покровительницей студенчества.
Мы с радостью присоединяемся к наилучшим пожеланиям и дарим вам множество теплых и душевных слов, а также яркие поздравительные открытки, тематические картинки, добрые стихи с Днем ангела Татьяны .
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С именинами Татьяны: красивые поздравления в стихах
***
Зимний день, холодный, снежный.
Все деревья в серебре.
День Татьяны – милой, нежной,
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний
Тех, которых ты ждала.
Пусть любимым станет праздник
В этот день календаря,
Потому что ты, Татьяна –
Королева января!
***
С Днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю,
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью!
***
В Татьянин день тебя я поздравляю,
Везенья, денег, радости желаю,
Здоровья, шарма, больше доброты,
Быть чистым воплощеньем красоты,
Быть искренней, прекрасной и надежной,
Чтоб огорченье стало невозможным.
Желаю счастья, ведь его достойна ты,
Пусть сбудутся заветные мечты!
***
Татьянин день – красивый праздник.
Я поздравляю всех Татьян!
Пусть будет дом ваш полон счастьем,
Здоровой будет пусть семья!
***
День святой Татьяны – это праздник твой!
Именины радость пусть несут с собой.
Я желаю, чтобы было у тебя
В жизни много света, счастья и тепла!
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В этот день морозный,
Танечка, прими
Пожеланья счастья,
Радости, любви.
Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.
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Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма,
Здоровой будь, красивой,
Всегда такой же милой,
Влюбленной и любимой,
Улыбчивой, счастливой,
Ты – лучшая подружка!
С Днем ангела, Танюшка!
Лучшие поздравления Татьяне с днем ангела в прозе
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Неугомонная, яркая, добрая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела! Будь всегда уверенной в себе, смотри в будущее с надеждой, не оглядывайся в прошлое и живи счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет чудесным каждый твой день!
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С Днем святой Татьяны, наша милая именинница! Пусть в этот день твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю любви, мира, счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.
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