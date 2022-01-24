Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы

Вредители растений

Авто зимой

Мотивирущие открытки

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Татьянин день-2022: точная дата, история и традиции праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 13:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Завтра в Украине наступит День Татьяны: у святой издавна просили успехов в учебе, хорошего суженого и скорейшего прихода весны.
В День святой Татьяны не забудьте поздравить всех именинниц с днем ангела
В День святой Татьяны не забудьте поздравить всех именинниц с днем ангела / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 25 января, мы отмечаем очередной зимний праздникТатьянин день . Он посвящен святой мученице Татиане Римской. А все Татьяны в этот день празднуют свои именины. Об истории и главных традициях Татьяниного дня читайте в нашей статье.

День Татьяны: история праздника

Чествование Татьяниного дня началось еще в далеком III веке в память святой мученицы Татианы. Несмотря на то, что это позитивный и веселый праздник, особенно любимый студентами, предпосылки его появления далеко не радостные.

Реклама

Святая мученица Татиана Римская жила в Италии в конце II – начале III века. Девушка была из богатого и знатного рода, получила хорошее образование и воспитывалась в духе христианства. А достигнув совершеннолетия, дала обет целомудрия.

В те времена в Италии поклонялись языческим богам, а христианство пребывало в гонении. Татиана стала одной из первых истинных христианок . По преданию, когда ее схватили и заставили поклониться статуе Аполлона, Татиана произнесла молитву Христу, и случилось землетрясение, которое разрушило храм и статую языческого бога.

Это не единственное чудо, которое произошло со святой мученицей. После многочисленных пыток язычников она оставалась невредимой, что лишь усиливало веру во Христа, но палачи все-таки казнили ее. День казни приходится на 25 января 226 года по новому стилю.

Реклама

Традиции в Татьянин день: что можно и нельзя делать

  • 25 января свои именины отмечают все девушки по имени Татьяна. Они получают поздравления и наилучшие пожелания от близких людей.
  • Считается, что в Татьянин день рождаются настоящие хозяйки и рукодельницы. Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их именинами.
  • Издавна был ритуал, чтобы ускорить приход тепла и весны. Хозяйки пекли каравай или круглый пирог в форме солнца и угощали всех членов семьи и гостей.
  • В ночь с 24 на 25 января – подходящее время для гаданий на судьбу, суженых и любовь. Так что у девушек есть возможность собраться в Татьянин день и весело провести время, а заодно и узнать, какая судьба их ждет, и когда они выйдут замуж.
  • Также в этот день хорошо сходить в церковь и помолиться Татьяне. У святой просят мудрости, успехов в учебе, хороших оценок, особенно студенты и учащиеся. Незамужние девушки просят хорошего жениха и счастливой судьбы в замужестве.

Читайте также:

  • В Татьянин день не желательно тяжело работать, выполнять грязную домашнюю работу и заниматься рукоделием.
  • Ни в коем случае нельзя ссориться с близкими, сквернословить и желать кому-то зла.
  • Также запрещено отказывать в помощи, особенно тем, кто ее просит.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в январе-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
17 — 23 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять