Три знака, которым на следующей неделе (24 – 30 января) точно повезет в любви

Венера меняет курс – астролог объяснил, как это повлияет на сексуальную сферу

Венера – планета любви – прямо сейчас движется ретроградно. То есть против хода Солнца. При этом с каждым днем она замедляет свое движение. А 29 января около 11 утра начнет двигаться в ту же сторону, что и Солнце. Астрологи говорят, пойдет прямо, станет директной.

Изменение хода движения Венеры – признак перемен в личной жизни. Но это не обязательно разрыв, и не обязательно новое знакомство. Скорее, это перемены в отношениях.

Отношения, которые казалось бы себя изжили, вдруг наполняться новым смыслом. Если вы были в ссоре, то на следующей неделе – помиритесь.

Может, в начале недели вас одолевали воспоминания о старом партнере. Он казался вам таким совершенным, привлекательным и загадочным. На фоне этих воспоминаний нынешние отношения были просто жалкой пародией. Все это проходит. Призраки прошлого больше мучить вас не будет.

Около месяца назад вы сошлись со старым знакомым? Некогда прерванный роман разгорелся с новой силой? Но уже пару недель назад вы стали думать о том, что может и неспроста расстались с человеком, с которым недавно снова сошлись. Что-то в привычках, манерах и поступках этого человека вас напрягает, разочаровывает.

Именно сейчас, пока Венера меняет курс, нужно окончательно все решить. По крайней мере для себя. Вы можете прямо сейчас расстаться. А если не захотите, то ваш роман может надолго затянуться. Вы готовы.

Есть три знака, для которых смена курса Венеры будет играть особое значение.

Раки

Вы думали, что у вас просто небольшая интрижка? Легкое и веселое приключение? Как бы не так! Ваше приключение на следующей неделе превратится в нечто более серьезное и значимое. Похоже, вы влюбились. Это и хорошо, и не очень. Ведь теперь вы будете переживать, ревновать и страдать. И главное, как поступить, раз все складывается так серьезно? Непростая ситуация, но ведь любовь – это так здорово! Вам будут завидовать.

Девы

Вы кого-то определенно очаровали. Более того, вы ощущаете, что сейчас способны очаровать еще кого-то. И вообще, вы сохраняете хладнокровие, и так легко располагаете к себе окружающих, что за вами может увязаться целая толпа поклонников. Даром говорят, что Девы – знак постоянства и верности. В конце января не найти более ветреного знака, чем ваш. Разбиваете сердца и не переживаете по этому поводу. Подобное поведение легко может опустошить, но пока что вы не чувствуете никакого опустошения.

Козероги

Вы сможете добиться того, чего хотите. А чего вы хотите? Верных отношений? Ставить рекорды выносливости в сексе? Соблазнить жену друга? Сейчас все вам под силу. Даже самые немыслимые и потаенные желания могут исполниться. Вопрос лишь в том, чего именно вы хотите. Постарайтесь направить разбушевавшуюся сексуальную энергию в полезное для вашей жизни русло. И экономьте деньги, считать их вам вероятно сейчас особо некогда.

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