Три знака, которым повезет в любви на этой неделе – 7 – 13 февраля

В ближайшие дни начнется долгое соединение Венеры и Марса, которое должно принести счастье людям, состоящим в отношениях, утверждают астрологи

Как раз на этой неделе можно наблюдать любопытное небесное явление, которое астрологи считают важным: 10 февраля более медленная планета Марс догонит обычно быструю Венеру, движение которой сейчас замедлится. Марс и Венера вступят в соединение, то есть будут находиться на одной долготе. Это соединение продлится очень долго – до 6 марта. Это означает, что ближайшая неделя окажется важной для многих во всех делах, касающихся любви, секса, семейных отношений.

Астрологи, составляющие гороскопы для "Сегодня", отмечают:

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"Обе планеты связаны с чувственностью, символизируя мужское и женское начала. Долгое соединение – это период любви и гармонии. Это когда можно рассчитывать на взаимность, укреплять уже сложившиеся отношения и строить новые. И еще, это когда люди становятся друг к другу мягче, доброжелательнее, хочется совершать добрые поступки. В человеке пробуждаются творческие нотки: хочется писать стихи, сочинять музыку, снимать красивые фото и видео."

Долгое соединение Венеры и Марса благоприятно для всех знаков Зодиака. Но есть три знака, которым особенно повезет в любви в ближайшие пару недель.

Рак (22 июня – 22 июля)

Нельзя сказать, что февраль для вас будет в плане любовных дел "незабываемым". Но то, что он окажется важным – это факт. Ваши чувства окрепнут, появится уверенность в том, что вы приняли правильное решение, начав ранее отношения. Этот период хорош для свадьбы. Или для того, чтобы съехаться и начать жить вместе с любимым человеком. Не откладывайте это на потом.

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А если вы одиноки, то у вас в ближайшее время есть хорошая возможность найти долгие и сильные чувства. Велика вероятность, что ваша любовь среди тех, кого вы давно и хорошо знаете. Может быть, с этим человеком вы давно обмениваетесь колкостями и спорите. И он вас в последнее время больше раздражал, чем радовал. Нужно просто поменять точку зрения.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Девы сейчас на пике сексуальной активности. Скорее всего они заметно похорошели – то ли это результат изнурительных спортивных тренировок или диеты, то ли оно как-то само собой так получилось.

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Это конечно привлекает к ним повышенное внимание. А Девы – по природе своей прагматики – и они готовы без всяких колебаний пользоваться каждой представившейся возможностью. Поэтому личная жизнь у них в ближайшие дни окажется бурной. Главное, не забыть про все остальное. Например, не забить на работу. Поначалу никто и не заметит, что вы потеряли к ней интерес. Но рано или поздно проблемы грозят вылезти боком.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Марс и Венера в своем долгом соединении – находятся в вашем знаке. Поэтому разумеется для вас предстоящая неделя будет особенной. Вы можете влюбиться! Или уже влюбились.

Говорят, любовь – прекрасное чувство. Но если чувство вырвалось из-под контроля, то остальные дела легко могут полететь кувырком. Вам желательно держать себя в руках.

Если вы не ощущаете любовной зависимости, даже под влиянием двух самых мощных сексуальных планет, то вам можно только позавидовать. Так может быть, потому что Козерог – очень стойкий и упрямый знак. Тогда неделя у вас будет полна комплиментов, подарков и приятных впечатлений. И все равно очень насыщенной в любовном плане.

Кому в любовной сфере требуется осторожность в ближайшие дни?