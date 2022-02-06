Сегодня 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Сегодня 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Завтра 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Завтра 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
8 февраля 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
8 февраля 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
8 февраля 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
8 февраля 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
8 февраля 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
8 февраля 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
8 февраля 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
8 февраля 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
8 февраля 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
8 февраля 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
8 февраля 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Три знака, которым повезет в любви на этой неделе – 7 – 13 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 февраля, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ближайшие дни начнется долгое соединение Венеры и Марса, которое должно принести счастье людям, состоящим в отношениях, утверждают астрологи

Как раз на этой неделе можно наблюдать любопытное небесное явление, которое астрологи считают важным: 10 февраля более медленная планета Марс догонит обычно быструю Венеру, движение которой сейчас замедлится. Марс и Венера вступят в соединение, то есть будут находиться на одной долготе. Это соединение продлится очень долго – до 6 марта. Это означает, что ближайшая неделя окажется важной для многих во всех делах, касающихся любви, секса, семейных отношений.

Астрологи, составляющие гороскопы для "Сегодня", отмечают:

Реклама

"Обе планеты связаны с чувственностью, символизируя мужское и женское начала. Долгое соединение – это период любви и гармонии. Это когда можно рассчитывать на взаимность, укреплять уже сложившиеся отношения и строить новые. И еще, это когда люди становятся друг к другу мягче, доброжелательнее, хочется совершать добрые поступки. В человеке пробуждаются творческие нотки: хочется писать стихи, сочинять музыку, снимать красивые фото и видео."

Долгое соединение Венеры и Марса благоприятно для всех знаков Зодиака. Но есть три знака, которым особенно повезет в любви в ближайшие пару недель.

Рак (22 июня – 22 июля)

Нельзя сказать, что февраль для вас будет в плане любовных дел "незабываемым". Но то, что он окажется важным – это факт. Ваши чувства окрепнут, появится уверенность в том, что вы приняли правильное решение, начав ранее отношения. Этот период хорош для свадьбы. Или для того, чтобы съехаться и начать жить вместе с любимым человеком. Не откладывайте это на потом.

Реклама

А если вы одиноки, то у вас в ближайшее время есть хорошая возможность найти долгие и сильные чувства. Велика вероятность, что ваша любовь среди тех, кого вы давно и хорошо знаете. Может быть, с этим человеком вы давно обмениваетесь колкостями и спорите. И он вас в последнее время больше раздражал, чем радовал. Нужно просто поменять точку зрения.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Девы сейчас на пике сексуальной активности. Скорее всего они заметно похорошели – то ли это результат изнурительных спортивных тренировок или диеты, то ли оно как-то само собой так получилось.

Реклама

Это конечно привлекает к ним повышенное внимание. А Девы – по природе своей прагматики – и они готовы без всяких колебаний пользоваться каждой представившейся возможностью. Поэтому личная жизнь у них в ближайшие дни окажется бурной. Главное, не забыть про все остальное. Например, не забить на работу. Поначалу никто и не заметит, что вы потеряли к ней интерес. Но рано или поздно проблемы грозят вылезти боком.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Марс и Венера в своем долгом соединении – находятся в вашем знаке. Поэтому разумеется для вас предстоящая неделя будет особенной. Вы можете влюбиться! Или уже влюбились.

Говорят, любовь – прекрасное чувство. Но если чувство вырвалось из-под контроля, то остальные дела легко могут полететь кувырком. Вам желательно держать себя в руках.

Если вы не ощущаете любовной зависимости, даже под влиянием двух самых мощных сексуальных планет, то вам можно только позавидовать. Так может быть, потому что Козерог – очень стойкий и упрямый знак. Тогда неделя у вас будет полна комплиментов, подарков и приятных впечатлений. И все равно очень насыщенной в любовном плане.

Кому в любовной сфере требуется осторожность в ближайшие дни?

  • Близнецов и Водолеев могут съедать чувство из-за неразделенной любви.
  • Львы могут ощущать разочарование в человеке, который раньше нравился.
  • Весы сейчас склонны постоянно спорить, даже по вздорным поводам, с любимым человеком. Это отношения конечно не укрепляет.
  • Стрельцы возможно встретились с человеком, который тянет у них деньги.

Читайте также:

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
Андрей Бугулов Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
6 февраля. Елизавета II. Ровно 70 лет назад в этот день на престол Великобритании и Британской Империи взошла 25-летняя Елизавета Анна Мария Виндзор, ныне здравствующая и правящая Королева...
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
31 января — 6 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять