Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Три знака зодиака, которые разбогатеют в год Тигра-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 ноября, 18:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кому больше всех повезет в деньгах и богатстве в 2022 году Черного Тигра: астрологический прогноз
Каким знакам зодиака придут деньги
Каким знакам зодиака придут деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед наступлением Нового 2022 года людей интересуют вопросы благосостояния , богатства и денег. Какие сюрпризы преподнесет символ года Черный Тигр в финансовой сфере? Будет ли год безбедным или же придется экономить на каждом шагу? И кому из знаков зодиака больше всего повезет в 2022 году с финансовым успехом и благополучием?

Символ 2022 года Тигр любит и ценит финансовую независимость и материальные блага . При этом он не ханжа. Он умеет считать деньги, зарабатывать и разумно тратить их. 2022 год приветствует активных, целеустремленных и деятельных людей. Перед ними откроются отличные возможности заработка и карьерного роста.

Реклама

Самый богатый знак зодиака №3: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году Рыбы могут ожидать от Тигра приятные денежные бонусы. В целом год обещает быть стабильным и надежным . Деньги будут все время в достаточном количестве для вполне безбедной жизни, и в долги вам влезать не придется. У кого-то возможно повышение зарплаты, хотя за это и придется всерьез потрудиться, ведь никто не будет платить лишь за красивые глаза.

Самый богатый знак зодиака №2: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

В 2022 году Стрельцы останутся довольны своим финансовым положением, поскольку Тигр всячески будет их поддерживать и подбрасывать интересные предложения с приличными гонорарами . У вас появится возможность выбирать, где зарабатывать и на что тратить полученные деньги. Так что пошиковать вам удастся на все сто в свое удовольствие и прожить безбедно год.

Самый богатый знак зодиака №1: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году Тигр предоставит Козерогам фантастическую возможность финансового взлета . Бизнес будет процветать, и это видно по растущим прибылям на банковских счетах. У окружающих даже возникнет впечатление, что богатства сами плывут к вам в руки, а вы для этого ничего не делаете. Главное – не скупитесь на собственное самообразование и подарки близким людям.

Реклама

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год Тигра для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
22 - 28 ноября
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять