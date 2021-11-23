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Три знака зодиака, которым повезет в любви в год Тигра-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
23 ноября, 18:57
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Кому больше всех повезет в любви в 2022 году Черного Тигра: астрологический прогноз
Кто самый счастливый знак зодиака
Кто самый счастливый знак зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится Новый год-2022, и многим людям хочется узнать, какие сюрпризы преподнесет символ года в любви – самой романтической, страстной и чувственной сфере жизни. Кому из знаков зодиака повезет здесь больше всего, кто встретит свою любовь , у кого чувства раскроются по полной? Читайте в нашем гороскопе счастливчиков на 2022 год.

Символ 2022 года Тигр, несмотря на свою энергию и активность, принесет спокойствие и душевность в сферу личных отношений, семьи и дома. Его агрессия направлена наружу, а вот свой дом – это крепость, которую он тщательно охраняет от внешнего негативного воздействия.

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Тигр – зверь семейный, способный всю жизнь хранить верность своему партнеру, но при этом он готов порвать любого, кто посягнет на его счастье.

Одним знакам зодиака придется долго и упорно доказывать свои чувства и воевать за любовь. Другие же получат блаженство гармонии и взаимопонимания с партнером . Кто эти счастливчики, которые будут купаться в лучах любви и полной гармонии в год Черного Водяного Тигра?

Знак зодиака №3, которому повезет в любви: Овен

Новый год Черного Тигра обещает Овнам принести обновление и свежесть в любовную сферу. Во многом этому поспособствует ваше стремление к успеху и чудесное преображение . Вы станете просто неузнаваемы, это встретит одобрение у окружающих, к вам потянутся интересные личности. Так что не упустите свой шанс на многообещающее знакомство и перспективу развития личных отношений.

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Знак зодиака №2, которому повезет в любви: Водолей

Водолеи, видимо, готовы к смене статуса на более серьезный , чем просто встречи при луне. Ваши личные отношения выходят на новый уровень – ведь вы именно этого и хотели. Так что в год Тигра вас ждут приятные перемены в чувственной сфере – не стоит этого бояться, вы будете испытывать настоящую эйфорию чувств.

Знак зодиака №1, которому повезет в любви: Рак

Благодаря позитивному влиянию Черного Тигра Раки в наступающем году будут просто искриться своей жизнерадостностью и позитивом. А это не может оставаться незамеченным, так что ждите ответную реакцию мира – и она будет просто невероятной. Шквал поклонников , полное взаимопонимание, гармония чувств – это ли не счастье?

Ранее мы публиковали финансовый гороскоп на 2022 год Тигра для всех знаков по годам.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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