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Троица-2022: главные приметы и традиции праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 июня, 11:20
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Летний праздник Троицу положено встречать в убранстве зелени и цветов.
Троица: традиции и приметы
Троица: традиции и приметы / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

Близится великий двунадесятый праздник, посвященный Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. Уже в ближайшее воскресенье, 12 июня , православные будут отмечать Троицу.

Какие интересные традиции сохранились до наших дней, и на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

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Троица наступает на 50-й день после Пасхи, в воскресенье, а потому она еще называется Пятидесятницей . Этот праздник считается днем рождения Святой церкви. А землю в этот день называют именинницей.

Традиции и приметы Троицы

  • Накануне Троицы в народе и церкви чтится поминальная родительская суббота. В этот день люди идут в церковь, заказывают поминальные молебны , ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно усердно молились за почивших преждевременной смертью, считая их жертвами русалок.
  • На Троицу в храмах проводится одна из самых красивых служб, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов .
  • Хозяйки очень тщательно готовились к Троице: дома чисто убирали, украшали живимы ветками деревьев, травами и цветами. Особенно популярны были букеты из аира, любистка, мяты, полыни, Люди верили, что эти растения защитят от злых сил, дадут здоровье и удачу.
  • К празднику готовили пироги, мясные и рыбные закуски . Считалось, если кусочек праздничного хлеба припрятать с Троицы до свадьбы, то жизнь у молодых будет счастливой.
  • Хлеб с Троицы сушили и также берегли до свадьбы, подмешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая, чтобы в новой семье были лад и любовь.
  • Свататься в праздник Троицы – хорошая примета, сулящая крепкую семью и благополучие.
  • Первый день Троицы называли Зеленым воскресеньем . Люди верили, что в этот день русалки проявляли особое коварство. Чтобы защититься от нечистой силы, дома украшали зеленью.
  • После праздничного богослужения люди ходили друг к другу в гости. Начинались массовые гуляния и ярмарки.
  • Троица всегда считалась девичьим праздником. Девушки плели венки и гадали, опуская их в реку, на суженого, на судьбу и счастливую жизнь.
  • Второй день праздника называется Клечальный понедельник или Духов день . После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.
  • Роса, выпавшая на Троицу, считалась полезной для здоровья. Рано утром девушки умывались нею , чтобы сохранить молодость и красоту.

Ранее мы рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году. Также публиковали православный календарь церковных праздников и постов в июне-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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