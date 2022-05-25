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Троица-2022: когда праздник и выходные в Украине

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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25 мая, 10:40
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День Святой Троицы не имеет постоянной даты и ежегодно отмечается в разные дни.
Когда Троица-2022 в Украине
Когда Троица-2022 в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

День Святой Троицылетний праздник, который в православии относится к великим двунадесятым, символизирует Триединство Бога и прославляет Пресвятую Троицу.

Троица-2022: дата празднования в Украине

Православные праздники Пасха и Троица – это господские праздники, которые неразрывно связаны между собой. Троица наступает ровно через 50 дней после Воскресения Христова. Поэтому у православных христиан праздник еще называется Пятидесятница .

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Как и Пасха, Троица также всегда приходится на воскресенье .

Поскольку Пасха в 2022 году была 24 апреля, то дата Святой Троицы-2022 у православных выпадает на воскресенье, 12 июня .

Католическая Троица традиционно отмечается в первое воскресенье после праздника Пятидесятницы.

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Поскольку Пятидесятница у католиков в 2022 году выпадает на 5 июня, то западные христиане будут праздновать День Святой Троицы 12 июня – в один день с православными .

Троица 2022: выходные дни в Украине

Этот церковный праздник в Украине является официальным выходным днем. И поскольку он приходится на воскресенье, то следующий за ним понедельник всегда был выходным.

Однако в нынешнем году в связи с продлением военного положения до 23 августа дополнительные выходные отменяются . Соответствующие нормативы указаны в статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

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В частности, данный закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни .

Ранее мы рассказывали, когда будет Вознесение Господне-2022 в Украине, а также когда отмечаем праздник Ивана Купала в 2022 году. А еще мы публиковали прогноз ведического астролога, какая дата окончания войны в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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