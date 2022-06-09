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Троицкая родительская суббота-2022: дата и традиции

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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9 июня, 18:44
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Троицкая поминальная суббота приурочена к православному празднику Троицы и ежегодно выпадает на разные дни.
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня, pexels.com

Троицкая родительская суббота – это поминальный день, который традиционно чтится в июне. Когда наступит Троицкая поминальная суббота в 2022 году , какое значение она имеет и какие традиции соблюдаются в этот день, читайте в нашей статье.

Троицкая родительская суббота-2022: дата

Очередная поминальная суббота наступает в канун праздника Святой Троицы. Это переходящий день , который зависит от даты Пасхи и потому не имеет фиксированной даты. Ежегодно Троицкая родительская суббота выпадает на разные числа.

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В 2022 году Троица будет праздноваться в воскресенье, 12 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота почитается накануне – 11 июня .

Троицкая родительская суббота: история и значение дня

В церковном православном календаре существует много родительских дней. В это время верующие проводят особое поминовение умерших родственников . Один из таких дней в 2022 году отмечается летом накануне Троицы.

Поминальная суббота называется родительской , потому что по законам жизни родители, как правило, вперед своих детей должны покинуть этот мир. Святой долг детей – молиться в первую очередь за своих родителей и прародителей, которые даровали жизнь, а уже затем поминать и читать молитвы за других людей.

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Праздник Троицы знаменует сошествие Святого Духа и завершает миссию спасения человека, в которой участвуют живые и усопшие. А потому верующие в своих молитвах просят, чтобы благодать Святого Духа Утешителя стала и источником блаженства не только для живых, но и для усопших.

Традиции поминального дня

  • Люди верят, что в святой поминальный день происходит общение с умершими через молитву и поминовение .
  • В родительскую субботу в храмах проводятся заупокойные службы , а могилы на Троицу люди украшают свежей зеленью и цветами.
  • В церкви верующие пишут записки за упокой с именами умерших родственников и отдают их священникам перед службой.
  • А еще в храм принято приносить продукты для поминания и класть их на специальный стол перед распятием – канун.
  • После посещения храма и кладбища люди традиционно собираются дома за семейным столом, готовят поминальный обед , главным блюдом которого является кутья.
  • Также готовят любимые угощения умерших родственников. Для них ставят тарелку с едой и наливают стакан воды.

Ранее мы рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году. Также публиковали православный календарь церковных праздников и постов в июне-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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