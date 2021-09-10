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Усекновения главы Иоанна Предтечи: что ни в коем случае нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 сентября, 18:31
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Главные запреты в день 11 сентября: нельзя варить борщ и резать что-то круглое, а хлеб можно только ломать руками.
Главные традиции в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Главные традиции в день Усекновения главы Иоанна Предтечи / Фото: Коллаж: Сегодня

11 сентября все православные отмечают великий праздник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот важный для церкви день вспоминается страшная казнь святого пророка , который первым предсказал приход Спасителя всех людей, а впоследствии крестил Иисуса Христа в священных водах реки Иордань.

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До наших дней сохранились древние традиции, как правильно провести этот день, что можно, а что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду на себя и близких.

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Усекновение главы Иоанна Предтечи: традиции и запреты праздника

  • 11 сентября верующие придерживаются строгого поста : нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца, а также рыбу и вино.
  • В этот день ни в коем случае нельзя ничего делать острыми и режущими предметами : резать, колоть, пилить и т.д.
  • Особенно это касается круглых предметов и продуктов , потому что визуально их форма напоминает голову: капуста, арбуз, помидоры, лук, яблоки и другие плоды.
  • Люди верили, если срубить кочан капусты 11 сентября – на нем проступит кровь.
  • По этой же причине в день памяти Иоанна Крестителя категорически нельзя резать хлеб – его можно только ломать или кусать, а лучше порезать буханку заранее.
  • Нельзя есть продукты красного цвета : свеклу, помидоры, арбуз, потому что они напоминают кровавый цвет.
  • По этой же причине 11 сентября не варят борщ – потому что он красного цвета, а многие овощи имеют круглую форму.
  • Не подавайте еду на блюде , как это было сделано с головой казненного пророка.
  • В этот день под запретом празднования , торжества, свадьбы, венчания, крестины и прочие знаковые события.
  • Нельзя уподобляться грехам Саломеи , которая пожелала казни Иоанна: петь, танцевать, развлекаться.
  • Полезно помолиться и вспомнить учения Иоанна Предтечи, никого не обижать и не клеветать.
  • Великому пророку Иоанну Предтече молятся и просят о помощи о наставлении на путь истинный, об успехах в работе, о счастливой семье, а также об исцелении при болезнях головы.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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