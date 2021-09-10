Усекновения главы Иоанна Предтечи: что ни в коем случае нельзя делать

Главные запреты в день 11 сентября: нельзя варить борщ и резать что-то круглое, а хлеб можно только ломать руками.

Главные традиции в день Усекновения главы Иоанна Предтечи / Фото: Коллаж: Сегодня

11 сентября все православные отмечают великий праздник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот важный для церкви день вспоминается страшная казнь святого пророка , который первым предсказал приход Спасителя всех людей, а впоследствии крестил Иисуса Христа в священных водах реки Иордань.

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До наших дней сохранились древние традиции, как правильно провести этот день, что можно, а что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду на себя и близких.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: традиции и запреты праздника

11 сентября верующие придерживаются строгого поста : нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца, а также рыбу и вино.

: нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца, а также рыбу и вино. В этот день ни в коем случае нельзя ничего делать острыми и режущими предметами : резать, колоть, пилить и т.д.

: резать, колоть, пилить и т.д. Особенно это касается круглых предметов и продуктов , потому что визуально их форма напоминает голову: капуста, арбуз, помидоры, лук, яблоки и другие плоды.

, потому что визуально их форма напоминает голову: капуста, арбуз, помидоры, лук, яблоки и другие плоды. Люди верили, если срубить кочан капусты 11 сентября – на нем проступит кровь.

11 сентября – на нем проступит кровь. По этой же причине в день памяти Иоанна Крестителя категорически нельзя резать хлеб – его можно только ломать или кусать, а лучше порезать буханку заранее.

– его можно только ломать или кусать, а лучше порезать буханку заранее. Нельзя есть продукты красного цвета : свеклу, помидоры, арбуз, потому что они напоминают кровавый цвет.

: свеклу, помидоры, арбуз, потому что они напоминают кровавый цвет. По этой же причине 11 сентября не варят борщ – потому что он красного цвета, а многие овощи имеют круглую форму.

– потому что он красного цвета, а многие овощи имеют круглую форму. Не подавайте еду на блюде , как это было сделано с головой казненного пророка.

, как это было сделано с головой казненного пророка. В этот день под запретом празднования , торжества, свадьбы, венчания, крестины и прочие знаковые события.

, торжества, свадьбы, венчания, крестины и прочие знаковые события. Нельзя уподобляться грехам Саломеи , которая пожелала казни Иоанна: петь, танцевать, развлекаться.

, которая пожелала казни Иоанна: петь, танцевать, развлекаться. Полезно помолиться и вспомнить учения Иоанна Предтечи, никого не обижать и не клеветать.

Иоанна Предтечи, никого не обижать и не клеветать. Великому пророку Иоанну Предтече молятся и просят о помощи о наставлении на путь истинный, об успехах в работе, о счастливой семье, а также об исцелении при болезнях головы.

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