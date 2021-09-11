Усекновения главы Иоанна Предтечи: тематические картинки, поздравительные открытки, добрые стихи и пожелания

Сегодня, 11 сентября, православные христиане отмечают великий церковный праздник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День посвящен воспоминанию о страшной казни одного из самых почитаемых святых, великого пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, предсказавшего приход Мессии и затем и крестившего Иисуса в священном Иордане.
Несмотря на печальные предпосылки этого дня, он все равно считается праздником, потому что символизирует непоколебимую силу веры, чистоты, безгреховности, верности своим принципам и учениям Христа.
Мы собрали для вас тематические картинки, поздравительные открытки, добрые пожелания, красивые стихи и прозу в День Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября. Не забудьте поздравить с великим праздником своих родных и близких.
Поздравления в День Усекновения главы Иоанна Предтечи в стихах
***
Нет предела у порока,
Помните об этом люди!
Отсекли главу Пророка,
Вынесли, глумясь, на блюде.
От себя порок гоните,
Верой душу укрепляйте,
В Иоаннов день скорбите
И в молитвах поминайте!
***
Храни тебя Господь от всякого ненастья,
От злого языка, от боли, от недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!
***
Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Да пребудет с тобою духовная сила.
Освещают икону горящие свечи.
Всевышний семью твою пусть бережет,
С Усекновением главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.
***
Водой он Иисуса окрестил
И знал, что это Сын от Бога,
В пустыне, как отшельник, долго жил,
Но кончилась в тюрьме его дорога.
В угоду женщине скатилась голова,
Его убила зависти короста,
Над ним рыдала неба синева,
Иван Предтеча был святой апостол.
Так будем тоже, как Иван, верны
И преданны для Божьего служенья,
Добры душой, а верою сильны
В печальный день его поминовенья.
***
Пусть Бог тебя благословляет
И радость в сердце изливает
Послушно следуй за Христом –
Покой и мир придут в твой дом!
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи: пожелания в прозе
***
Пусть добротой наполнятся сердца, чтобы вера не покидала вас даже в самые сложные жизненные моменты. Пусть зло уйдет прочь, а люди всегда будут относиться друг к другу с душою и любовью. И пусть упокоение найдет каждый, кто верит и кто молится! С Усекновением главы Иоанна Предтечи!
***
В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября желаю тебе смелости и отваги, рассудительности и решительности в жизни, благополучия и удачи, светлых надежд и взаимопонимания, милосердия и великодушия, веры и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.
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