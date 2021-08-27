Успение Пресвятой Богородицы: дата, история и значение праздника

Многодневный Успенский пост в конце августа завершается великим православным праздником – Успением Пресвятой Богородицы

Праздник Успения Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В самом конце лета, 28 августа, православные отмечают великий двунадесятый праздник – Успение Пресвятой Богородицы . Что означает этот день и какова его история, узнайте в нашей статье.

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А как раз накануне завершается многодневный летний Успенский пост.

Значение дня Успение Пресвятой Богородицы

Полное название праздника – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии .

Он посвящен воспоминанию кончины Божией Матери и знаменует окончание Ее земной жизни и вознесение на небеса к Ее Сыну, Иисусу Христу.

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Христиане укрепились в своей вере в загробную жизнь и считали, что Богородица была воскрешена силой Божией на 3-й день после успения и вознеслась на Небо с душой и телом.

Успение Пресвятой Богородицы: история праздника

Последние дни незадолго до смерти Богородица жила в Иерусалиме. В один из дней во время молитвы к Ней явился архангел Гавриил с вестью о скорой кончине и встрече с Сыном, который примет Ее в царствие небесное.

"Сын Твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время."

В ознаменование этих слов архангел Гавриил вручил Богородице ветвь райского древа .

Успение Пресвятой Богородицы / Фото: Wikipedia

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После этого в Иерусалиме чудесным образом на облаках собрались все апостолы , которые проповедовали в разных странах, и явились перед Богородицей. Святая Дева простилась с ними.

На третий день после Успения Богородицы к гробу явился апостол Фома. Он был единственным, кто не успел проститься со Святой Девой. Но когда открыли гроб, он оказался без тела, лишь с одеяниями Богородицы .

Так люди утвердились в вере, что Святая Дева вознеслась на небо душой и телом.

В тот же вечер на поминальной трапезе Богородица явилась апостолам в окружении ангелов и сказала им: " Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни! "

Возносясь на небеса, Божья Матерь пообещала даже после своей смерти быть с верующими и возносить за них молитвы Богу.

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