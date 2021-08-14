Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

Яркие открытки и самые лучшие пожелания с началом Успенского поста 14 августа

Самые лучшие пожелания с началом Успенского поста 14 августа / Фото: Depositphotos

Сегодня, 14 августа, начался Успенский пост-2021. Это один из четырех многодневных постов в году (еще есть Великий, Петров и Рождественский), он длится две недели. Даты всегда неизменны – с 14 по 27 августа. Заканчивается Успенский пост праздником Успения Пресвятой Богородицы, который в православии отмечают 28 августа.

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Также в народе в этот день отмечается сладкий Медовый Спас или Маковей. Обязательно поздравьте родных и близких с праздником, а мы подготовили для вас эксклюзивные открытки и добрые пожелания с началом Успенского поста.

Успенский пост-2021: поздравления и открытки

Успенский пост: картинки и поздравления / Фото: Сегодня

Пусть Успенский Пост позволит оставить все печали, беды, грусти и разочарования за порогом прошлого, пусть станет мир вокруг добрее, пусть сердце твоё откроет новые горизонты гармонии, милости и счастья. От всей души желаю успеть сказать "Прощай" обидам и поприветствовать добрые надежды и свои счастливые мечты.

С началом Успенского поста 2021: поздравительные открытки / Фото: Сегодня

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Пост – это повод для каждого верующего не только ограничить себя в пище материальной, но и стать более восприимчивым к пище духовной. Пусть же наступление Спасовки будет для каждого знаком очищения и принятия Божьей милости. Пусть пост пройдет удачно и каждый из нас, блюдущих его, поймет нечто новое о себе и о своей вере.

Поздравления, открытки и картинки на Успенский пост / Фото: Сегодня

В Успенский пост пожелать хочу освободить душу и сердце от старых обид и нечистых помыслов, избавить тело от всего грубого и ненужного, познать настоящую силу веры и поселить в себе надежду, откинуть напрочь страх и радоваться каждому подаренному дню.

С началом Успенского поста: картинки, открытки и пожелания / Фото: Сегодня

В Успенский пост мне хочется пожелать счастливых дней жизни и добрых минут радости, проведённых с близкими и дорогими людьми. Пусть душа избавится от всех тревог и сомнений, пусть сердце сможет понять истинный смысл жизни и впустить в неё светлую надежду и любовь.

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Успенский пост: открытки и стихи / Фото: Сегодня

Желаю в этот Успенский пост блюсти не только телесные правила, но и духовные. Пусть ссоры развеиваются еще до того, как успеют начаться, а мысли будут обращены к Богу и вещам, которые выше привычных материй. Этот пост – очищение, после которого каждый из нас станет обновленным.

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