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Успенский пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 августа, 14:27
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В строгий летний Успенский пост помимо ограничений в еде, ни в коем случае нельзя венчаться, гадать, давать деньги в долг и лучше отказаться от интимной близости.
Главные запреты на Успенский пост
Главные запреты на Успенский пост / Фото: Pexels

14 августа начинается Успенский пост. А это значит, что православные верующие вступают в один из четырех многодневных постов в году.

Этот пост установлен в память о значимом церковном праздникеУспении Пресвятой Богородицы, которое отмечается по окончании поста, 28 августа.

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Успенский пост, несмотря на свою непродолжительность, считается строгим и уступает лишь Великому посту.

Успенский пост: что нельзя, а что можно есть

Как и во время других постов, Успенский пост требует полное исключение из рациона мяса и мясных блюд, молока и молочных продуктов, а также рыбы и яиц.

Помимо этого во многие дни Успенского поста под запретом горячая, вареная пища с растительным маслом, разрешено лишь сухоядение.

В Успенский пост разрешено есть овощи и зелень, а также лакомиться свежими ягодами, которыми богато лето.

Но даже фрукты в первые дни поста под запретом, до самого Преображения Господня или Яблочного Спаса, 19 августа – яблоки разрешено есть после освящения в церкви в этот праздник.

А вот в праздник Преображения Господня разрешено послабление поста: можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и выпить немного вина.

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Успенский пост: что нельзя делать

  • В период поста не принято играть свадьбу, потому что церковь не проводит обряды венчания;
  • Также во время Успенского поста считается грехом интимная близость – православная церковь призывает верующих по благочестивой традиции воздерживаться от супружеских отношений;
  • В период поста не стоит давать деньги в долг;
  • Церковь воспрещает выпивать – можно лишь пригубить вино на церковный праздник;
  • Во время Успенского поста воспрещается гадать;
  • Также в дни поста нельзя скандалить, ругаться, завидовать, желать кому-то зла. Лучше провести это время в уединении и почитать молитвы.

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Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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