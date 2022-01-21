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В двух словах – гороскоп на завтра, 22 января для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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21 января, 17:00
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Нужно знать, когда пора действовать активно, а когда лучше проявить осторожность, чтобы не нарваться на неприятности – в космическом смысле

Овны почувствуют прилив сил и улучшение самочувствия. Их ждет удача в работе.

Тельцов ожидает успех у противоположного пола, а также отличные идеи, способные помочь в творчестве и карьере.

Близнецы добьются прогресса в вопросах, которые раньше никак не получалось решить. Их ждут финансовые поступления.

Раки проведут день с отличным настроением. Все, что касается переговоров, достижения соглашений и поездок, завершится успехом.

Львы смогут похвастаться хорошей покупкой. Вам стоит заняться внешним видом, имиджем, прической и прочими мелочами, делающими человека привлекательным.

Девы будут довольны собой и добьются успеха в делах (да и в любви).

Весы разберутся в себе и примут верное решение. Их ждет прилив сил и оптимизма.

Скорпионы проведут день в поездках, общении. У них будет много впечатлений, но под вечер они почувствуют, что основательно вымотались.

Стрельцы, которые самоотверженно добивались в последние дни какой-то важной цели, теперь получат награду за свои труды.

Козероги придумают нечто оригинальное и поспешат воплотить задумку в жизнь. У них все получится.

Водолеи оставят в стороне сомнения и начнут действовать. Ваши желания должны осуществиться.

Рыбы найдут способ заработать и чем-то себя побалуют.

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Ольга Дударенко
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