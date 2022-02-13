Валентинки для каждого знака зодиака: 12 вариантов с фото, кому какую подарить

Чтобы поздравление с Днем святого Валентина понравилось вашей половинке, выберите валентинку по знаку зодиака.

Валентинки для каждого знака зодиака на День святого Валентина / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Уже завтра, 14 февраля , наступит романический праздник влюбленных – День святого Валентина-2022.

Ранее мы рассказывали, как сделать прикольную выдвижную валентинку. А сейчас предлагаем выбрать и подготовить валентинку , которая больше всего подойдет для поздравления, исходя из знака зодиака вашего любимого человека.

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Какую валентинку подарить всем знакам зодиака

Овен

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Это огненный знак зодиака – и этим, пожалуй, все сказано. Он может часами смотреть на огонь , так что подарив валентинку в виде свечи, вы не прогадаете. А если вы подберете эффектный и не слишком навязчивый аромат – Овен будет счастлив.

Телец

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

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Земной знак Телец тяготеет к основательности и комфорту. Так что вы порадуете его, если ваша валентинка будет сделана своими руками и к тому же принесет пользу в быту – к примеру, разделочная доска или фоторамка.

Близнецы

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Легкость на подъем, полет фантазии , переменчивость настроения – главные качества этого воздушного знака. Птицы, изображенные на открытке, или валентинка, составленная из сотни бабочек – лучший вариант поздравления.

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Рак

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Чувственный, ранимый и несколько замкнутый Рак может сразу даже не высказать свой восторг, но будет с удовольствием возвращаться к вашему подарку. Романтическая валентинка в технике скрапбукинг со множеством деталей – отличный вариант.

Лев

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Этот яркий огненный знак любит блистать, покорять и неизменно быть в центре внимания . Он по достоинству оценит ваш подарок, если это будет не просто открытка, а украшение в виде сердца, которое он сможет демонстрировать окружающим.

Дева

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Дева по натуре своей – рукодельница и мастерица, так что ей однозначно понравится подарок, сделанный своими руками , причем, эксклюзивный. Пусть это будет валентинка, сшитая из лоскутков, вышитая, связанная или сотканная из нитей.

Весы

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Пусть ваша открытка-валентинка подарит этому знаку ощущение воздушности, полета и уравновешенности. Сделайте сердечко с крылышками и обязательно пожелайте, чтобы ваша любовь окрыляла .

Скорпион

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Это самый страстный, любвеобильный и непредсказуемый знак. Он способен удивлять, покорять, эпатировать, но и сам не против быть удивленным своей половинкой. Подарите ему реалистичное сердце , а черный – его любимый цвет.

Стрелец

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Впечатлительный и легковоспламеняющийся знак, для которого романтика и экзотика – лучшее сочетание при выборе валентинки. Стрельцу важен не столько сам подарок, сколько обстановка и атмосфера , в которой он преподнесен. Так что фантазируйте!

Козерог

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Этот знак в большей степени сосредоточен на реальных вещах и делает ставку на стабильность, обоснованность и практичность. При этом он не лишен соблазнов . Подарите ему нарядную эксклюзивную сладкую валентинку, к примеру, пряник.

Водолей

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Воздушному знаку – воздушная валентинка . Пусть он окажется в своей стихии. Можно даже в прямом смысле слова. Нарисуйте шарики на открытке, составьте из них композицию или же сделайте валентинку из настоящих надувных шаров.

Рыбы

Какую валентинку подарить на День святого Валентина по знаку зодиака / Фото: pinterest

Этому знаку легко угодить, если при изготовлении валентинки вы будете придерживаться принципов натуральности . Предлагаем такой вариант: мешочек-сердечко из льняной ткани или мешковины, наполненный ароматными травами и специями.

Ранее мы рассказывали, как сделать фотозону на День Валентина-2022: ТОП-14 идей для незабываемых фотографий.