Вальпургиева ночь-2022: что категорически нельзя делать

Вальпургиева ночь в 2022 году уникальна по своей силе – она совпадает с новолунием и солнечным затмением.

Вальпургиева ночь: традиции, обряды и запреты / Фото: Unsplash

Последняя ночь апреля называется ведьминой или Вальпургиевой и связана со множеством мистических легенд. Какие традиции и ритуалы сохранились до наших дней, что можно, а что категорически нельзя делать в это время, читайте в нашей статье.

Ведьмино время традиционно выпадает на ночь с 30 апреля на 1 мая и в 2022 году наступит в выходные – с субботы на воскресенье. Кроме того, она совпадает с судьбоносным новолунием и солнечным затмением 30 апреля, которое, по мнению астрологов, предрекает серьезные перемены для Украины.

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Вальпургиева ночь: история праздника

На это время приходится день памяти католической святой Уимбурнской, одной из первых христианских монахинь Вальбурги, по имени которой был назван праздник. Святая Вальпургия прославилась разными чудесами. В народе ее считали покровительницей моряков, больных и рожениц, защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.

Вальпургиева – одна из самых темных и таинственных ночей , а тем более – в нынешнем году, в ночь новолуния. Со времен средневековья сохранилась легенда о том, что помимо праздника плодородия, это еще и время пиршества нечистой силы. Считалось, что в эту ночь ведьмы слетаются со всех уголков земли на шабаш на священную лысую гору. В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами.

Вальпургиева ночь: традиции праздника

Люди устраивали гуляния, игры, хороводы и жгли костры , чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм.

, чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм. Это подходящее время для разнообразных предсказаний, гаданий , ворожбы и приворотов.

, ворожбы и приворотов. В Вальпургиеву ночь знахарки собирали травы , которым приписывались особые целебные свойства.

, которым приписывались особые целебные свойства. Если после ночи умыться росой – на весь год добавится здоровья и красоты.

– на весь год добавится здоровья и красоты. В Вальпургиеву ночь снятся вещие сны , а потому утром нужно вспомнить, что приснилось, чтобы проверить – сбудется или нет.

, а потому утром нужно вспомнить, что приснилось, чтобы проверить – сбудется или нет. А еще в эту ночь можно загадывать желания . Говорят, они очень скоро сбываются.

Вальпургиева ночь 1 мая: что нельзя делать

В эту магическую ночь не нужно вспоминать и упоминать нечистую силу , чтобы не привлечь к себе ее энергетику.

, чтобы не привлечь к себе ее энергетику. Нельзя надевать вещи черного цвета , а также те, в которых у людей происходили неприятности.

, а также те, в которых у людей происходили неприятности. В Вальпургиеву ночь категорически нельзя ссориться , раздражаться, желать кому-то зла.

, раздражаться, желать кому-то зла. Агрессивный человек в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых сил.

в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых сил. Нельзя приносить в дом сирень , особенно, где есть больной человек, потому что ее цветы дурманят больного своим запахом и зовут в другой мир.

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