Варварин день-2021: история, значение, традиции, картинки и поздравления

Поздравляем с днем Варвары-2021: о чем молятся святой, что нельзя делать и на какие приметы важно обратить внимание.

День святой Варвары: значение, традиции, приметы и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 17 декабря, наступил День святой великомученицы Варвары , который в народе больше известен как Варварин день. Что это за праздник, какова его история и традиции, на какие приметы стоит обратить внимание, а также как лучше всего поздравить с этим церковным праздником, читайте в нашей статье.

День Варвары: история и значение праздника

Как обычно, церковный праздник имеет далеко не праздничные предпосылки. Этот день посвящен памяти святой великомученицы , которая пострадала за свою веру в 306 году.

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Варвара родилась в городе Илиополе , в знатной и богатой семье. Ее родители были язычниками, и отец стремился оградить дочь от влияния христианства.

Когда Варвара повзрослела, и настала пора выдать ее замуж, она воспротивилась воле отца. Он решил, что причиной отказа является ее одиночество и разрешил дочери выходить в люди. Так Варвара познакомилась с христианами и приняла их веру.

Разгневанный отец наказал непокорную дочь, отдав ее в руки палачей. По легенде, после долгих истязаний Варвара не отступилась от веры , и ее казнил сам отец, отрубив дочери голову. Но вскоре отца и мучителей Варвары сожгла молния.

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Сейчас мощи святой великомученицы Варвары хранятся во Владимирском соборе в Киеве , куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой.

О чем молятся святой Варваре

Икона святой Варвары / Фото: pinterest

Святая великомученица Варвара считается покровительницей женщин , беременных, рожениц. Также ее почитают как свою заступницу моряки, военные, шахтеры, ремесленники, торговцы и путешественники.

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Варваре молятся об удачном замужестве, скорой беременности и легких родах , о здоровье для детей и семьи, о защите от родительского гнева, об избавлении от уныния и печали. Также святую просят о том, чтобы не умереть без причастия во время болезней и страданий.

День Варвары: что нельзя делать

В День святой Варвары нельзя убирать, стирать, прясть и заниматься другой домашней работой.

и заниматься другой домашней работой. Также нельзя белить и месить глину – это считается грехом.

– это считается грехом. Без особой надобности не стоит выходить из дома , особенно вечером.

, особенно вечером. Категорически нельзя в этот день ссориться и злословить .

. Еще продолжается Рожественский пост, а потому нельзя есть скоромную пищу .

. На Варвару нельзя долго спать , а то весь год будет сонливым.

Поговорки и народные приметы на Варварин день

Варвара ночи украла, дня притачала.

Саввы-Варвары ночи урвали, кур воровали, под печку клали.

Трещит Варюха — береги нос и ухо.

Варвары заварят, Сава поправит, а Никола гвоздем забьет – тогда и зима.

Как на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадаться.

Сильный мороз еще долго продержится.

Если запад яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.

На Варвару много звезд на небе – к холодам, а тусклое и мрачное небо – к теплу.

День святой Варвары: картинки и поздравления

Не забудьте поздравить с Варвариным днем родных и близких, пожелать им здоровья и отправить красивые открытки, стихи, картинки и пожелания в Варварин день. А еще, если у вас есть знакомые Варвары, обязательно поздравьте их с днем ангела.

Добрые поздравления с Варвариным днем в стихах

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В День заступницы Варвары

Я хочу вам пожелать,

Чтоб людей хороших чаще

Приходилось вам встречать.



Чтоб заступница святая

Вас от бед уберегла,

И в проблемах непременно

Разобраться помогла.

Варварин день: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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В день Варвары вам, друзья,

Счастья пожелаю.

Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.



Силы в жизни вам дает

Мудрая святая.

Будет искренней молитва

И душа простая.

День святой Варвары: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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В день Варварушки святой

Пожелаю я терпенья,

Чтобы в жизни был покой,

Крепость духа и смиренье.



Пусть Варвара защитит

От врагов и мрачных мыслей,

Веру в Бога укрепит

И подарит тягу к жизни!

С именинами Варвары: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

Светлые поздравления в День Варвары своими словами

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Поздравляю с Днем святой Варвары и желаю, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

С днем ангела Варвары: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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В День святой Варвары, чью глубокую христианскую веру не смогли сломить никакие испытания, хочется пожелать добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах.

Поздравления с днем Варвары: яркие картинки / Фото: pinterest

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