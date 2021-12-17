Варварин день-2021: история, значение, традиции, картинки и поздравления

Сегодня, 17 декабря, наступил День святой великомученицы Варвары , который в народе больше известен как Варварин день. Что это за праздник, какова его история и традиции, на какие приметы стоит обратить внимание, а также как лучше всего поздравить с этим церковным праздником, читайте в нашей статье.
День Варвары: история и значение праздника
Как обычно, церковный праздник имеет далеко не праздничные предпосылки. Этот день посвящен памяти святой великомученицы , которая пострадала за свою веру в 306 году.
Варвара родилась в городе Илиополе , в знатной и богатой семье. Ее родители были язычниками, и отец стремился оградить дочь от влияния христианства.
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Когда Варвара повзрослела, и настала пора выдать ее замуж, она воспротивилась воле отца. Он решил, что причиной отказа является ее одиночество и разрешил дочери выходить в люди. Так Варвара познакомилась с христианами и приняла их веру.
Разгневанный отец наказал непокорную дочь, отдав ее в руки палачей. По легенде, после долгих истязаний Варвара не отступилась от веры , и ее казнил сам отец, отрубив дочери голову. Но вскоре отца и мучителей Варвары сожгла молния.
Сейчас мощи святой великомученицы Варвары хранятся во Владимирском соборе в Киеве , куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой.
О чем молятся святой Варваре
Святая великомученица Варвара считается покровительницей женщин , беременных, рожениц. Также ее почитают как свою заступницу моряки, военные, шахтеры, ремесленники, торговцы и путешественники.
Варваре молятся об удачном замужестве, скорой беременности и легких родах , о здоровье для детей и семьи, о защите от родительского гнева, об избавлении от уныния и печали. Также святую просят о том, чтобы не умереть без причастия во время болезней и страданий.
День Варвары: что нельзя делать
- В День святой Варвары нельзя убирать, стирать, прясть и заниматься другой домашней работой.
- Также нельзя белить и месить глину – это считается грехом.
- Без особой надобности не стоит выходить из дома , особенно вечером.
- Категорически нельзя в этот день ссориться и злословить .
- Еще продолжается Рожественский пост, а потому нельзя есть скоромную пищу .
- На Варвару нельзя долго спать , а то весь год будет сонливым.
Поговорки и народные приметы на Варварин день
- Варвара ночи украла, дня притачала.
- Саввы-Варвары ночи урвали, кур воровали, под печку клали.
- Трещит Варюха — береги нос и ухо.
- Варвары заварят, Сава поправит, а Никола гвоздем забьет – тогда и зима.
- Как на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадаться.
- Сильный мороз еще долго продержится.
- Если запад яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.
- На Варвару много звезд на небе – к холодам, а тусклое и мрачное небо – к теплу.
День святой Варвары: картинки и поздравления
Не забудьте поздравить с Варвариным днем родных и близких, пожелать им здоровья и отправить красивые открытки, стихи, картинки и пожелания в Варварин день. А еще, если у вас есть знакомые Варвары, обязательно поздравьте их с днем ангела.
Добрые поздравления с Варвариным днем в стихах
***
В День заступницы Варвары
Я хочу вам пожелать,
Чтоб людей хороших чаще
Приходилось вам встречать.
Чтоб заступница святая
Вас от бед уберегла,
И в проблемах непременно
Разобраться помогла.
***
В день Варвары вам, друзья,
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез
Вас оберегает.
Силы в жизни вам дает
Мудрая святая.
Будет искренней молитва
И душа простая.
***
В день Варварушки святой
Пожелаю я терпенья,
Чтобы в жизни был покой,
Крепость духа и смиренье.
Пусть Варвара защитит
От врагов и мрачных мыслей,
Веру в Бога укрепит
И подарит тягу к жизни!
Светлые поздравления в День Варвары своими словами
***
Поздравляю с Днем святой Варвары и желаю, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.
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В День святой Варвары, чью глубокую христианскую веру не смогли сломить никакие испытания, хочется пожелать добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах.
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