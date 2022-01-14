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Васильев день: колоритные картинки, открытки и поздравления с именинами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 января, 06:10
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Сегодня Василии принимают поздравления с днем ангела: поздравьте всех своих знакомых именинников.
Васильев день: красивые картинки, открытки, поздравления с именинами и днем ангела
Васильев день: красивые картинки, открытки, поздравления с именинами и днем ангела / Фото: Коллаж: Сегодня

14 января – богатый на праздники день. Народ встретил Старый Новый год, в церкви отмечают Обрезание Господне. А все мужчины по имени Василий празднуют свои именины, потому что настал Васильев день .

Этот праздник отмечается в память святого церковного писателя и богослова Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Не забудьте поздравить родных, знакомых и друзей с этим именем в день ангела Василия. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с именинами для Василия , а также прикольные картинки, эффектные открытки и стихи.

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Имя Василий переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга, верности и справедливости, а потому они не терпят компромиссов.

Лучшие поздравления Василию с днем ангела в стихах

***

Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.

Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.

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С Днем Василия: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest
С Днем Василия: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

***

Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!

Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Добра, позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!

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Васильев день: картинки и поздравления / Фото: pinterest
Васильев день: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных – тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.

С днем ангела Василия: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С днем ангела Василия: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!

Открытки и картинки в День Василия / Фото: pinterest
Открытки и картинки в День Василия / Фото: pinterest

***

Бог есть везде, он есть повсюду.
Бог создал тело, создал душу.
Он сотворил мир красоты
И бесконечной доброты.
И мне хотелось, чтоб отныне
Мой самый нежный и любимый,
Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,
Мой драгоценнейший Василий
Творил добро всегда, везде,
Не оставлял людей в беде.
Поступки совершал разумно,
Был честным, добрым, нежным, умным.

Поздравления с Днем святого Василия: яркие картинки / Фото: pinterest
Поздравления с Днем святого Василия: яркие картинки / Фото: pinterest

Красивые поздравления Василию с именинами в прозе

***

Василий! Да будет тебе известно, что твое великое имя переводится как "царь". Я желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере, любви и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

Добрые пожелания в Васильев день: открытки и картинки / Фото: pinterest
Добрые пожелания в Васильев день: открытки и картинки / Фото: pinterest

***

Спешу поздравить с именинами самого доброго и душевного мужчину – Василия! Хочу пожелать большого успеха и верной удачи на жизненном пути, огромного счастья, стабильного благополучия, крепких сил, богатырского здоровья, нежной любви и верных друзей!

Васильев день 2022: картинки и поздравления / Фото: pinterest
Васильев день 2022: картинки и поздравления / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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