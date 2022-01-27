Великий пост-2022: точная дата и правила питания

Во время Великого поста важно соблюдать не только ограничения в еде, но также раскаяться в грехах и молиться.

Великий пост 2022: точные даты начала и окончания самого строгого поста в году / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Когда начинается и заканчивается Великий пост-2022 ? Сколько он продлится, какие продукты допустимы, а какие строго запрещены во время Великого поста? Эта информация будет особенно полезна людям, которые решили поститься в нынешнем году.

Великий пост-2022: точная дата

В православном календаре насчитывается четыре многодневных поста. Великий пост – самый главный и строгий из них.

Реклама

Отличие Великого поста – отсутствие фиксированной даты начала и окончания. Дело в том, что он зависит от празднования Пасхи, которая является переходящим праздником. А потому ежегодно начало Великого поста может выпадать на разные дни и даже месяцы.

Пост начинается за семь недель до Воскресения Христова и после окончания Масленицы. В 2022 году православная Пасха будет праздноваться в воскресенье, 24 апреля . Соответственно Великий пост-2022 начнется в понедельник, 7 марта, и продлится до субботы, 23 апреля .

Длится Великий пост столько же, сколько и Рождественский пост – 40 дней . Однако по запретам в питании он гораздо строже всех остальных многодневных постов в году.

Реклама

Великий пост-2022: питание и запреты в еде

Главная цель Великого поста – подготовка верующих к празднованию светлого праздника Пасхи, покаяние, избавление от грехов, очищение души и тела . А потому очень важно провести период поста в молитвах, раскаянии, размышлении о жизни, добре и зле, воспоминаниях смерти и воскресения Христа. Во время поста считается грехом ругаться, ссориться, а также предаваться развлечениям.

Во время Великого поста существуют ограничения в питании. Верующим следует полностью отказаться от употребления мяса, мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов . Также во многие дни Великого поста под запретом рыба, растительное масло, вареная пища. Разрешено лишь сыроядение.

Согласно церковному Уставу, самыми строгими и сложными являются первая и последняя недели Великого поста . Также есть дни, когда постящиеся ничего не едят.

Реклама

Чтобы не навредить своему здоровью, важно продумать полноценное, разнообразное и правильное питание из постных продуктов . А также перед началом поста проконсультироваться с врачом и духовным наставником.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.