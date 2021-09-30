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Вера, Надежда, Любовь и София: праздничные поздравления с именинами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 сентября, 05:30
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Пусть сегодняшние именинницы Вера, Надежда, Любовь и София получат самые приятные, искренние и добрые поздравления с днем ангела
День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии
День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, в последний день сентября, все Веры, Нади, Любы и Софьи отмечают день ангела в честь православного праздника – Дня святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Так что, если у вас есть родные или знакомые женщины с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами.

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Пусть эти имена приносят счастье и пусть сбудутся те добродетели, которые они символизируют.

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***

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Ты в жизни носишь имя нежной девы,
Одной из троицы святых сестер.
Мученья страшные она терпела,
Но с твердостью стояла на своем.

Гордись тем именем, что тебе дали,
И от своих не отрекайся слов.
Пускай тебе по жизни помогают
Все три: Надежда, Вера и Любовь.

С именинами Веры, Надежды, Любви и Софии: картинки и открытки / Фото: bonnycards
С именинами Веры, Надежды, Любви и Софии: картинки и открытки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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***

С верою в сердце каждый живет.
Тебе, Вера, имя пусть силы дает,
Пусть будет твоей путеводной звездой,
По жизни тебя пусть ведет за собой.

Желаю, чтоб радостью жизнь наполнялась,
И вера в добро никогда не кончалась.
Тебе пожелаю я верить, любить
И веру в прекрасное людям дарить.

С днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии: поздравления / Фото: bonnycards
С днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии: поздравления / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

Надежда, Наденька, Надюша,
Ты – лучик солнечный в пути.
С тобою просто всем, уютно,
Приятно рядышком идти.

Желаем благ тебе, Надюша,
Желанных встреч тебе в пути.
Впустив надежду в свою душу,
Сумей по жизни пронести!

Вера, Надежда, Любовь и София: с днем ангела / Фото: bonnycards
Вера, Надежда, Любовь и София: с днем ангела / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

С этим именем твоим
Что сравнится во вселенной?
Тот, кто любит и любим,
Знает это, несомненно.

Улыбайся много лет
И люби, и будь любима,
Пусть в окошке будет свет,
И пусть тьма проходит мимо.

И рассвет, сияя вновь,
За окошком вдруг проснется,
С ним проснется и Любовь,
И конечно, улыбнется.

Вера, Надежда, Любовь и София: с днем ангела / Фото: bonnycards
Вера, Надежда, Любовь и София: с днем ангела / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

София, Соня, Сонюшка,
Тебя хочу поздравить,
Ты светлая, как солнышко,
Что к этому добавить?

Пусть счастье кружит голову,
Любовь пусть будет жаркой,
И будь открыта новому,
Будь страстной, нежной, яркой!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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